Porsche Panamera сильно подорожала в России

Стандартная «Панамера» с мотором объемом 2,9 л мощностью 440 л. с. теперь уедет из дилерского салона минимум за 8 749 000 «деревянных».

Автомобиль в гибридной модификации тоже подтянул стоимость: его стоимость начинается от 7 677 000 «целковых», машина в топовой комплектации выльется в 13 673 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что в этом месяце уже поднимали свои ценники: KIA в несколько этапов на весь модельный ряд, Subaru также переоценила всю российскую продуктовую линейку, подобным образом поступил и бренд Skoda, причем некоторые модели подорожали по несколько раз. Mitsubishi подняла стоимость на пикап L200 и внедорожник Pajero Sport.

Кроме того, в увеличении цен были замечены Chery, Volvo, Volkswagen, Foton, УАЗ, Toyota, Suzuki, Ford, MINI, Hyundai, Nissan, Mazda, Citroen и LADA.