Porsche Panamera сильно подорожала в России

Фото: Porsche
Компания Porsche поменяла свой прайс-лист и без того недешевого фастбэка Panamera: модель подорожала на 25 000 — 245 000 рублей в зависимости от комплектации. Отныне авто в стартовом варианте с трехлитровой 330-сильной «шестеркой» под капотом обойдется в 6 283 000 рублей.
Светлана Ермолаева

Стандартная «Панамера» с мотором объемом 2,9 л мощностью 440 л. с. теперь уедет из дилерского салона минимум за 8 749 000 «деревянных».

Автомобиль в гибридной модификации тоже подтянул стоимость: его стоимость начинается от 7 677 000 «целковых», машина в топовой комплектации выльется в 13 673 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что в этом месяце уже поднимали свои ценники: KIA в несколько этапов на весь модельный ряд, Subaru также переоценила всю российскую продуктовую линейку, подобным образом поступил и бренд Skoda, причем некоторые модели подорожали по несколько раз. Mitsubishi подняла стоимость на пикап L200 и внедорожник Pajero Sport.

Кроме того, в увеличении цен были замечены Chery, Volvo, Volkswagen, Foton, УАЗ, Toyota, Suzuki, Ford, MINI, Hyundai, Nissan, Mazda, Citroen и LADA.

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30 октября 2018
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