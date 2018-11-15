В России подскочили цены на кроссовер Suzuki SX4

За эту сумму покупатель получит переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 117 л. с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Suzuki SX4 с таким же двигателем, но агрегатированным шестидиапазонным «автоматом», оценивается в 1 349 000 «деревянных». «Паркетник» с АКП и системой полного привода уедет от дилера за 1 459 000.

Авто в топе, которое в движение приводит 140-сильный турбодвижок объемом 1,4 л вкупе с автоматической коробкой передач, теперь оценивается в 1 679 000 «целковых», сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что Suzuki уже пересматривала прайс на SX4 около месяца назад, увеличив стоимость на 20 000 рублей. Кстати, вместе с этой моделью цена подскочила и на кроссовер Vitara. И это на фоне невысокой популярности марки у россиян: с начала года производитель отдал в руки покупателям 4672 машины, а в октябре японцы реализовали всего 621 автомобиль, заняв в рейтинге 26 место между коммерческими автомобилями Mercedes-Benz и премиальным Porsche.