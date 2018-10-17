Suzuki и Mitsubishi выводят с европейского рынка дизельные машины

Mitsubishi уже прекратила продажи дизельных авто в Великобритании и Германии. Во Франции же производитель пока оставит некоторые «грязные» модели, в том числе и пикапы. Что же до Suzuki, то в этой компании планируют завершить реализацию машин на тяжелом топливе в Европе до конца текущего года.

Судя по всему, к такому решению японцев подтолкнули результаты продаж. За первый квартал на дизельные машины Suzuki пришлось лишь 10% от общего объема, в то время как на Mitsubishi — порядка 35%. К тому же в Европе постоянно ужесточаются экологические требования к моторам на тяжелом топливе, а проводить модернизацию существующих агрегатов или разрабатывать новые, учитывая низкий покупательский спрос, нецелесообразно.

Стоит отметить, что ранее об отказе от дизельных авто также заявили Nissan и Toyota. Получается, что в Европе из «грязных» японских машин останутся лишь модели Mazda, сообщает издание Carscoops. Впрочем, не исключено, что и они последуют примеру своих конкурентов.

Не так давно и компания Porsche решила вычеркнуть из ассортимента дизельные двигатели, сосредоточившись на гибридных автомобилях и электрокарах. А вот в BMW, напротив, выразили уверенность в своих силовых агрегатах, назвав их одними из самых лучших, продающихся сегодня.