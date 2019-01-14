Citroёn поднял цены на четыре модели

Меньше остальных изменился прайс на «четырехдверку» Citroёn C4 — всего на 20 000. Отныне цена на авто стартует от 1 037 000 «деревянных». Для российских покупателей машина представлена с двумя бензиновыми моторами — на выбор: 115-сильным, работающим совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапозонным «автоматом», и с движком мощностью 150 «лошадей», агрегатированным только с АКП. Кроме того, в силовой гамме имеется и дизель, развивающий 115 сил, он выступает в паре с «механикой».

Максимальный ценовой скачок коснулся «паркетника»: он подорожал сразу на 100 000 рублей. Теперь за C3 Aircross придется выложить не меньше 1 227 000 кровно заработанных. Напомним, что кроссовер приехал к российским дилерам в начале весны прошлого года.