В России подорожали автомобили Volkswagen

Самый бюджетный автомобиль в модельной линейке Volkswagen — седан Polo — прибавил в цене 15 000 рублей. Причем подорожание коснулось не только топовых комплектаций, как это бывает обычно, а сразу всех. Теперь за эту машину покупателю придется выложить как минимум 654 900 рублей. За самую дорогую же версию продавцы просят от 994 900 целковых.

Кроссовер Tiguan подорожал почти во всех исполнениях — ценники подняли на 30 000 — 50 000 рублей в зависимости от комплектации. Прайсы на этот SUV варьируются в диапазоне от 1 429 000 до 2 569 000 «деревянных». Не обошла стороной корректировка цен и Touareg — отныне его предлагают за 3 489 000 – 4 969 000 целковых (плюс 90 000 рублей).

Минивэн Caddy и его семиместная модификация Maxi «потяжелела» на 32 000 — 99 000 рублей. Обзавестись традиционным «каблучком» можно, заплатив от 1 504 900 «деревянных», а коммерческой машиной с тремя рядами сидений — от 1 660 400.

Придется раскошелиться и тем, кто присматривается к пикапу Amarok — вольфсбургский грузовичок, по данным агентства «Автостат» подорожал аж на 51 000 — 211 000 рублей. Стартовая цена автомобиля составляет 2 429 000 целковых, в то время за топовую версию дилеры просят уже от 3 926 800.