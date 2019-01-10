5 самых дешевых пассажирских фургонов с большим багажником

Многие наши соотечественники привыкли рассматривать в качестве семейного автомобиля все, что угодно, но только не представителей коммерческого транспорта, забывая о достоинствах сегмента пассажирских компактвэнов. Главные их преимущества — вместительность и сравнительно демократичные цены. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты пассажирских «каблучков», которые официально предлагаются на российском рынке.
Жители западных стран уже давно оценили преимущества таких автомобилей. В Европе пассажирские «каблучки» благополучно вышли за рамки коммерческого транспорта и вполне оправданно стали достойным подспорьем в семейном хозяйстве у значительного числа потребителей.
Российский официальный рынок не так щедр на предложения в сегменте коммерческих компактвэнов, поэтому в наш рейтинг попали не только самые дорогие представители класса — Mercedes-Benz Citan (от 1 682 000 рублей) и его донор Renault Kangoo, который у нас продается с электромотором за 2 769 000 рублей. И без них выбор достаточно широк.
Renault Dokker
На сегодня самый дешевый представитель сегмента — «француз» Renault Dokker, который в базовой комплектации Access доступен за 904 990. За эти деньги предлагается пассажирский «каблук» с 82-сильным мотором объемом 1,6 л и пятиступенчатой «механикой», но, увы, без ESP, боротового компьютера, электрических сетклоподъемников, регулировки рулевой колонки, сдвижных дверей и т. д.
Самая дорогая бензиновая версия с полным «фаршем» оценена в 1 009 990 рублей, а дизельная (90 л. с.) — в 1 129 990. Оба варианта продаются с безальтернативной ручной коробкой. Максимальный объем грузового отсека Renault Dokker — 3000 л.
Итальянский трудоголик FIAT Doblo в этом году обойдется минимум за 1 089 000. С таким ценником предлагается версия с 1,4-литровой «четверкой» мощностью 95 л. с., в паре с которой работает пятиступенчатая механическая коробка передач.
За 1 189 000 рублей можно рассчитывать на 120-сильный вариант 1,4-литрового агрегата, но уже с шестиступенчатой «механикой». Максимальный объем багажника больше, чем у «Доккера» — 3200 л, грузоподъемность — 750 кг. Дизельные версии Doblo на нашем рынке отсутствуют.
Citroёn Berlingo Multispace
Еще один «француз» Citroёn Berlingo Multispace в начальной комплектации Feel со 120-сильным мотором объемом 1,6 л и пятиступенчатой «механикой» можно приобрести за 1 425 000 рублей.
В такой версии имеется кондиционер, две сдвижные двери, круиз-контроль и прочая проза жизни. Berlingo Multispace в топовом бензиновом варианте Shine предлагается за 1 540 000 «деревянных». А 90-сильная дизельная модификация Outdoor доступна за 1 528 000. Максимальный объем багажника у «француза» — 3000 л.
Похожая ситуация у родственника Citroёn — Peugeot Partner Tepee. Стандартную версию Active со 120-сильным мотором объемом 1,6 л и пятиступенчатой «механикой» можно приобрести за 1 428 000 рублей. Набор опций аналогичен Berlingo Multispace — кондиционер, две сдвижные двери, круиз-контроль и т. д.
Partner Tepee в топовой бензиновой комплектации Allure предлагается за те же 1 540 000 «деревянных». 90-сильный дизельный вариант Outdoor можно купить за 1 528 000. Объем багажника у «француза» все те же «прозаические» 3000 л.
Volkswagen Caddy
Наиболее известный игрок сегмента Volkswagen Caddy в самой доступной комплектации Trendline со 110-сильной «четверкой» объемом 1,6 л и «механикой» в этом году предлагается за 1 503 000 «деревянных». Но за эти деньги клиент получит полный список необходимого оборудования, включая кондиционер, обогрев сидений, электростеклоподъемники, датчик дождя, обогрев форсунок омывателей и т. д.
Немецкий производитель предлагает на выбор сразу несколько вариантов бензиновых и дизельных моторов и даже версии с полным приводом Caddy Alltrack (минимум за 1 836 600). При этом грузовой отсек у «немца» тот же, что у «итальянца» Fiat Doblo — 3200 л.