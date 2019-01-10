5 самых дешевых пассажирских фургонов с большим багажником

Жители западных стран уже давно оценили преимущества таких автомобилей. В Европе пассажирские «каблучки» благополучно вышли за рамки коммерческого транспорта и вполне оправданно стали достойным подспорьем в семейном хозяйстве у значительного числа потребителей.

Российский официальный рынок не так щедр на предложения в сегменте коммерческих компактвэнов, поэтому в наш рейтинг попали не только самые дорогие представители класса — Mercedes-Benz Citan (от 1 682 000 рублей) и его донор Renault Kangoo, который у нас продается с электромотором за 2 769 000 рублей. И без них выбор достаточно широк.