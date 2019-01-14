Почему, если у вас угнали автомобиль, обращаться в полицию бессмысленно

С вопиющей наглостью и апатией столичных полицейских столкнулась читательница портала «АвтоВзгляд», поведавшая редакции свою печальную историю. 14 августа 2017 года у нее угнали Toyota RAV4, припаркованный возле дома. Обнаружив пропажу, владелица обратилась в ОВД «Зябликово», где следователь Кушниренко Даниил Александрович, изучивший материалы дела одним глазом, выдал «кривое» постановление о возбуждении уголовного дела с неверными датой и адресом инцидента.
Пока правоохранители имитировали бурную поисковую деятельность, наша читательница приобрела еще один Toyota RAV4, которому, как выяснилось позже, была уготовлена аналогичная судьба. В ноябре того же 2017-го неизвестные разбили в кроссовере окно, и владелице пришлось вновь посетить ОВД «Зябликово». На этот раз за дело взялась следователь Потапенкова Юлия Александровна.