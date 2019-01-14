Почему, если у вас угнали автомобиль, обращаться в полицию бессмысленно

Наша героиня поделилась с г-жой Потапенковой своими опасениями, что и на этот автомобиль похитители наверняка положили глаз. В ответ получила бесценную рекомендацию: «ну так паркуйтесь в другом месте, и все будет в порядке».

Как владелица и предполагала, в январе — сразу после замены разбитого стекла — кроссовер «увели». Постановление о возбуждении уголовного дела выдал Романюта Арсений Андреевич — уже третье лицо, представляющее злосчастное зябликовское ОВД.

Дабы ускорить процесс поиска второго авто, наша читательница сообщила полицейским, что в день совершения кражи она заходила в супермаркет, где, как ей показалось, ее выслеживали несколько кавказцев. Автомобилистка попросила сотрудников снять записи с камер видеонаблюдения. Более того: она предложила им свою помощь — показать, какими именно маршрутами она гуляла по магазину, дабы «захватить» нужные камеры.