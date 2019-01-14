Почему, если у вас угнали автомобиль, обращаться в полицию бессмысленно

Фото: Московский Комсомолец
Российские автовладельцы прекрасно знают, что наша доблестная полиция крайне неохотно берется за «угонные» дела. Однако в последнее время нежелание правоохранителей выполнять свои прямые обязанности приобрело откровенно чудовищные формы. Блюстители порядка не просто бездействуют — они всячески запутывают и без того головоломные расследования, отделываясь сухими отписками потерпевшим и бравурными рапортами-отчетами начальству. И вот очередное тому подтверждение.
Виктория Базылева

С вопиющей наглостью и апатией столичных полицейских столкнулась читательница портала «АвтоВзгляд», поведавшая редакции свою печальную историю. 14 августа 2017 года у нее угнали Toyota RAV4, припаркованный возле дома. Обнаружив пропажу, владелица обратилась в ОВД «Зябликово», где следователь Кушниренко Даниил Александрович, изучивший материалы дела одним глазом, выдал «кривое» постановление о возбуждении уголовного дела с неверными датой и адресом инцидента.

Пока правоохранители имитировали бурную поисковую деятельность, наша читательница приобрела еще один Toyota RAV4, которому, как выяснилось позже, была уготовлена аналогичная судьба. В ноябре того же 2017-го неизвестные разбили в кроссовере окно, и владелице пришлось вновь посетить ОВД «Зябликово». На этот раз за дело взялась следователь Потапенкова Юлия Александровна.

Постановление с фактическими ошибками, выданное Кушниренко Д.А.

Наша героиня поделилась с г-жой Потапенковой своими опасениями, что и на этот автомобиль похитители наверняка положили глаз. В ответ получила бесценную рекомендацию: «ну так паркуйтесь в другом месте, и все будет в порядке».

Как владелица и предполагала, в январе — сразу после замены разбитого стекла — кроссовер «увели». Постановление о возбуждении уголовного дела выдал Романюта Арсений Андреевич — уже третье лицо, представляющее злосчастное зябликовское ОВД.

Дабы ускорить процесс поиска второго авто, наша читательница сообщила полицейским, что в день совершения кражи она заходила в супермаркет, где, как ей показалось, ее выслеживали несколько кавказцев. Автомобилистка попросила сотрудников снять записи с камер видеонаблюдения. Более того: она предложила им свою помощь — показать, какими именно маршрутами она гуляла по магазину, дабы «захватить» нужные камеры.

Первый угнанный Toyota RAV4

Полицейские нашей героине отказали — мол, справимся сами. Справились — в конце марта (то есть только через два месяца) автовладелицу вызвали в ОВД, чтобы показать видеоматериалы. Естественно, никакой ценности записи не представляли, ведь их забрали не с тех камер, о которых упорно говорила пострадавшая… А пока правоохранители добывали ненужные пленки, угнанный RAV4 «засветился» на «Авто.ру».

Объявление о продаже своей машины на портале обнаружила сама владелица. Убедившись в том, что покупателям предлагается именно ее автомобиль, она поспешила в ОВД «Зябликово», где по причине выходного дня и за неимением знакомых с делом сотрудников ее принял дежурный инспектор. «Поймать» кроссовер по горячим следам не удалось. Тогда полицейские обратились к руководству портала, но там, разумеется, попросили официальный запрос.

  • Обращение потерпевшей к В.В.Жириновскому

Запрос зябликовские инспекторы, «остро» желающие помочь автовладелице, составили через 6 месяцев — в сентябре. И это несмотря на то, что законодательно на такую нехитрую процедуру, с которой может справиться и ученая цирковая обезьяна, отводит 10 дней. Естественно, было уже слишком поздно — никаких результатов спустя столько времени-то правоохранители не достигли.

Отстаивая свои права, наша героиня продолжала регулярно писать жалобы на бездействие сотрудников ОВД «Зябликово» — соответствующую бумагу она, помимо прочего, направила и в ГУ МВД России по г. Москве. Автомобилистке назначили встречу на Садовой-Сухаревской, но прежде ее попросили явиться в Главное следственное управление (ГСУ). И хотя потерпевшая понимала, что никакого толка от этой беседы не будет, все-таки отправилась на встречу.

«А что вы хотите? Знаете, сколько у нас таких, как вы?», — равнодушно заявил начальник КМУ Галицкий Александр Александрович. Как бы намекая на то, что правоохранителям до лампочки «угонные» дела, он в открытую попросил владелицу перестать писать жалобы.

  • Результаты проверок по жалобам пострадавшей на бездействие сотрудников ОВД "Зябликово"

Сложила ли потерпевшая руки? На удивление, нет! Правда, теперь ее не пускают даже на порог зябликовского ОВД — таков приказ местного шерифа Колдаева Сергея Николаевича. Любопытно, что же будет дальше: в конце января автовладелицу ждут в приемной МВД.

Стоит отметить, что у потерпевшей были на примете конкретные, пусть и субъективные, подозреваемые. Истязать их дотошными проверками правоохранители не стали, проведя ради галочки бестолковую очную ставку.

Как мы видим, автовладелица пыталась всячески содействовать расследованиям, но полицейские отмахивались от ее помощи, демонстрируя равнодушие и нежелание выполнять свою работу. А происходит так потому, что подобные дела сотрудникам и ОВД «Зябликово» в частности, и полиции страны в целом не интересны.

Их поощряют не за найденный автомобиль и помощь конкретному гражданину, а лишь за поимку реальных преступников, а в случаях с угнанными авто найти реальных автоворов, да еще и доказать их причастность к конкретному злодейству крайне непросто. Куда проще взяться за кражу или убийство, то есть за дела, имеющие более высокие шансы на раскрытие. Так зачем же правоохранителям тратить время, если путь к дополнительной «палочке» через похищенный авто столь тернист?

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15 января 2019
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