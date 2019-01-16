В России резко подскочили цены почти на все модели Lexus

Доновогодние цены сохранили только седан Lexus IS, а также купе LC и RC, как в стандартном варианте, так и в «зараженной» версии F. Кроме того, новенький кроссовер UX лишь накануне получил российские ценники. Так что тем, кто настроился на покупку другой модели, придется раскошелиться дополнительно.

Так, седан Lexus ES подорожал на 84 000 — 124 000 рублей в зависимости от модификации. Авто отныне обойдется минимум в 2 690 000 рублей. Флагманская «четырехдверка» LS прибавила в цене от 133 000 до 158 000 «деревянных». Такая покупка выльется в 5 681 000 рублей.

Кроссовер Lexus NX поднял прайс на 67 000 — 132 000 «целковых». Теперь автомобиль покинет дилера за 2 502 000. Еще один «паркетник» RX подорожал на 74 000 — 98 000 рублей. Модель оценили минимум в 3 011 000 кровно заработанных.

Внедорожник Lexus GX стал дороже на 98 000 рублей и уедет к покупателю за 4 338 000. А LX поднял ценовую планку на 134 000 — 144 000, так что за флагманский «вездеход» теперь нужно отдать 6 411 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что последний раз бренд пересматривал прейскурант не так уж и давно: в ноябре японцы подняли стоимость на 26 000 — 77 000 рублей.