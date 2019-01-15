Почему болты в автомобилях окрашены в разные цвета

Многие деятели, «знающие» толк в подборе подержанного транспорта, утверждают, что автомобильные болты со следами разноцветных красок — это верный признак того, что машина подвергалась ремонту, причем не очень качественному. Насколько это убеждение соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Рынок подержанных автомобилей кишит откровенным барахлом, которое хитрые продавцы преподносят покупателям как «не бит, не крашен, бабушка по воскресеньям в церковь ездила». И дабы защититься от надувательства, те, кто таки решается на приобретение машины с пробегом, изучают на предмет повреждений каждый сантиметр кузова и агрегатов, присматриваясь к микроскопическим царапинкам и даже болтам.
Да-да, болтам. Как известно, некоторые штыри имеют следы краски — красной, зеленой или синей. И «эксперты» в области подбора автомобилей рекомендуют водителям сторониться машин с разноцветными шурупами. Мол, такие экземпляры точно подвергались серьезному ремонту, а значит, и запчасти использовались не бог весть какие. Однако это предположение не имеет ничего общего с реальностью, и вот почему.
Дела обстоят как раз-таки наоборот. Окрашенные болты чаще можно отыскать в тех автомобилях, к которым не притрагивался никто, за исключением разве что работников конвейера. Да и не краска это вовсе, а так называемый фиксатор резьбы — на него изготовители «сажают» соединения. С этим разобрались, но возникает другой вопрос — а почему цвета-то разные?
Красный фиксатор, как правило, сигнализирует о том, что соединение очень прочное, и обойтись без нагрева болта при демонтаже, скорее всего, не получится. Таким «клеем» обрабатываются на заводе те детали автомобиля, которые, по идее, должны прослужить ровно столько же, сколько отведено самому транспортному средству.
Синий фиксатор отличается менее цепкой хваткой, хотя он тоже может похвастать достаточной прочностью. Его обычно используют при сборке двигателей, коробок передач и подвески.
Помимо синих и красных, встречаются и другие «отметки» на резьбе болтов — у каждого производителя свои. Если вам не дает покоя зеленый штырек, и вы очень хотите узнать о его свойствах, то лучше «загрузить» этим вопросом дилера.
…Впрочем, разноцветные фиксаторы можно без труда добыть в любом магазине автозапчастей. А значит, следы краски на резьбе — так себе доказательство «целости» автомобиля. Не нужно ориентироваться на них, подыскивая «бэушную» машину. А вот на что действительно следует обратить внимание, читайте здесь.