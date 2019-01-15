Почему болты в автомобилях окрашены в разные цвета

Рынок подержанных автомобилей кишит откровенным барахлом, которое хитрые продавцы преподносят покупателям как «не бит, не крашен, бабушка по воскресеньям в церковь ездила». И дабы защититься от надувательства, те, кто таки решается на приобретение машины с пробегом, изучают на предмет повреждений каждый сантиметр кузова и агрегатов, присматриваясь к микроскопическим царапинкам и даже болтам.

Да-да, болтам. Как известно, некоторые штыри имеют следы краски — красной, зеленой или синей. И «эксперты» в области подбора автомобилей рекомендуют водителям сторониться машин с разноцветными шурупами. Мол, такие экземпляры точно подвергались серьезному ремонту, а значит, и запчасти использовались не бог весть какие. Однако это предположение не имеет ничего общего с реальностью, и вот почему.