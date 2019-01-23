Почему не нужно сдавать назад, если вы пересекли стоп-линию на светофоре

Лишние штрафы, «подъедающие» семейный бюджет, нам не нужны. А потому попробуем найти альтернативные варианты, способные уберечь кошелек. Чисто теоретически, если вы понимаете, что тормозной путь «захватит» стоп-линию, можно проскочить на красный сигнал светофора. Но тогда вы задолжаете государству не 800 «деревянных», а 1000. Да и не безопасное это дело. В общем, такой вариант нам не подходит.

Другой сценарий развития событий: наехав на стоп-линию, вы смиренно ожидаете «зеленый», не двигаясь ни назад, ни вперед. Пока таймер будет отматывать цифры, можно еще помолиться о том, чтобы именно на этом перекрестке не оказалось камер фотофиксации или гаишников. Риски попасть на штраф велики, но так вы уж точно не навредите ни себе, ни окружающим.

А если серьезно, то избежать наказания за пересечение стоп-линии поможет только соблюдение скоростного режима и сосредоточенность на дороге — да-да, никаких мобильников и «засматриваний» на симпатичных девушек в соседних авто. Приметив светофор издалека, вы точно успеете остановиться в положенном месте, не нарушая ПДД.