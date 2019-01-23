Почему не нужно сдавать назад, если вы пересекли стоп-линию на светофоре

Допустим, вы подъезжаете к светофору, который вот-вот сменит предупреждающий желтый сигнал на запрещающий красный. Понимая, что проскочить перекресток уже не успеете, останавливаетесь ни туда ни сюда — «мордой» на пересечение дорог не высовываетесь, но на стоп-линию таки наезжаете. За вами машин нет: какая удача. «Втыкаете» заднюю передачу и откатываетесь на пару метров назад — «оп, я в домике, штраф мне теперь не грозит».
Поспешим вас разочаровать: если зрителями подобного дорожного спектакля станут сотрудники ГИБДД, жующие в припаркованном авто шаурму, вы заплатите не 800 рублей, а 1300. Первый штраф в соответствии со статьей 12.12 КоАП РФ они выпишут за пересечение стоп-линии, а второй — 800 + 500 рублей — за движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены (ст.12.14 того же нормативного акта). Все справедливо — не поспоришь.