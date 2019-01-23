Почему не нужно сдавать назад, если вы пересекли стоп-линию на светофоре

Фото: stock-clip.com
На столичных перекрестках появляется все больше камер фотофиксации, отслеживающих соблюдение водителями требований стоп-линии. И дабы избежать штрафа в 800 целковых, многие автомобилисты, не успевающие затормозить в «безопасной» зоне, пролетают на красный сигнал светофора или откатываются назад. Почему так делать не нужно, и как избежать наказания за пересечение стоп-линии, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Допустим, вы подъезжаете к светофору, который вот-вот сменит предупреждающий желтый сигнал на запрещающий красный. Понимая, что проскочить перекресток уже не успеете, останавливаетесь ни туда ни сюда — «мордой» на пересечение дорог не высовываетесь, но на стоп-линию таки наезжаете. За вами машин нет: какая удача. «Втыкаете» заднюю передачу и откатываетесь на пару метров назад — «оп, я в домике, штраф мне теперь не грозит».

Поспешим вас разочаровать: если зрителями подобного дорожного спектакля станут сотрудники ГИБДД, жующие в припаркованном авто шаурму, вы заплатите не 800 рублей, а 1300. Первый штраф в соответствии со статьей 12.12 КоАП РФ они выпишут за пересечение стоп-линии, а второй — 800 + 500 рублей — за движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены (ст.12.14 того же нормативного акта). Все справедливо — не поспоришь.

Фото: centhuidic.hatenablog.com

Лишние штрафы, «подъедающие» семейный бюджет, нам не нужны. А потому попробуем найти альтернативные варианты, способные уберечь кошелек. Чисто теоретически, если вы понимаете, что тормозной путь «захватит» стоп-линию, можно проскочить на красный сигнал светофора. Но тогда вы задолжаете государству не 800 «деревянных», а 1000. Да и не безопасное это дело. В общем, такой вариант нам не подходит.

Другой сценарий развития событий: наехав на стоп-линию, вы смиренно ожидаете «зеленый», не двигаясь ни назад, ни вперед. Пока таймер будет отматывать цифры, можно еще помолиться о том, чтобы именно на этом перекрестке не оказалось камер фотофиксации или гаишников. Риски попасть на штраф велики, но так вы уж точно не навредите ни себе, ни окружающим.

А если серьезно, то избежать наказания за пересечение стоп-линии поможет только соблюдение скоростного режима и сосредоточенность на дороге — да-да, никаких мобильников и «засматриваний» на симпатичных девушек в соседних авто. Приметив светофор издалека, вы точно успеете остановиться в положенном месте, не нарушая ПДД.

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23 января 2019
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