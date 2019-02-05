В России подорожали кроссоверы Honda

Отныне Honda Pilot обойдется покупателям на 125 000 дороже. Правда, автомобиль, прописавшийся на нашем рынке еще в 2017 году, с тех пор ценник так и не менял. Так что, теперь автомобиль оценивается минимум в 3 124 900 рублей.

Под капотом авто спряталась трехлитровая «шестерка» мощностью 249 л. с., а в паре с ней выступает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Тем, кто приготовился к покупке Honda CR-V, придется выложить 2 084 900 «деревянных». Кроссовер оснащается 150-сильным четырехцилиндровым мотором объемом два литра или более мощной 2,4 литровой «четверкой» с отдачей в 186 «лошадей». Оба движка агрегатированы с вариатором.

Кстати, последний раз CR-V менял ценники не так давно: в декабре прошлого года. Тогда дельта между новым и старым прайсом достигла 30 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Заметим, что прошлогодние продажи Honda в России обозначились трехзначным ростом: бренду удалось реализовать 5113 машин, подняв показатели сразу на 110%.