Объявлена дата начала продаж в России обновленного Honda Pilot

Рестайлинговая версия крупногабаритного Honda Pilot третьего поколения уже поступила на рынок Северной Америки в июне текущего года. Флагманская модель марки получила новую адаптивную LED-оптику с С-образными светодиодными ходовыми огнями, измененный обвес, иного дизайна решетку радиатора, обновленные корпуса боковых зеркал и оригинальные колесные диски.

В салоне кроссовера появились новый мультируль с четырьмя спицами и видоизмененная цифровая панель приборов с 7-дюймовым дисплеем. Рестайлинговый «Пилот» оснащен усовершенствованной мультимедийной системой Display Audio System с 8-дюймовым многоцветным сенсорным монитором. Свежий набор систем безопасности устанавливается в авто уже в станадртной версии.

Помимо прочего, кроссовер обзавелся модернизированным девятиступенчатым «автоматом», хотя и под капотом американской версии остался прежний бензиновый двигатель V6 3.5 i-VTEC (283 лс 355 Нм). За океаном автомобиль продается — на выбор — с передним или полным приводом, а в России, скорее всего, будут представлены автомобили исключительно 4х4. В качестве опции предлагается семиместный салон.