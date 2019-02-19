Кроссоверы Chery в России сильно подорожали

Самый младший «паркетник» Chery Tiggo 2 сменил цену только в топовой версии: такое авто обойдется в 869 900 рублей. А стартовый прайс остался прежним и составляет 673 000 «деревянных». Маленький переднеприводный кроссовер оснащается бензиновой «четверкой» объемом 1,5 л мощностью 106 л. с., контактирующей как с пятиступенчатой «механикой», так и с автоматической коробкой передач — на выбор.

Chery Tiggo 3 прибавил к цене от 20 000 до 30 000. Отныне покупка этого автомобиля выльется минимум в 859 900 кровно заработанных. Причем месяц назад эта модель дешевела на эту же сумму и теперь догнала свой доянварский ценник.

Кстати, Tiggo 5 увеличил стоимость на те же 20 000 — 30 000 «целковых». Теперь старший в отечественной продуктовой линейке кроссовер можно приобрести за 999 900 рублей.

Стоит напомнить, что Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 уже дорожали в этом году, прикрутив к своим ценам по 15 000 — 40 000 рублей.