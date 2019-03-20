Почему после зимы сильно скрипят дворники и как избавиться от противного звука

Покупка новых щеток, увы, не всегда поможет: дело в том, что скрип происходит из-за сильного износа только в одном случае из десяти. Чтобы справиться с отвратительным звуком, а также порядочно сэкономить на покупке нового комплекта «дворников», нужно уделить своему автомобиля всего-то минут двадцать.

Дело в том, что скрип происходит из-за целого пула проблем, решить которые одной лишь заменой чистящего элемента нельзя. Даже установив новый комплект, можно уже через несколько недель вновь услышать душераздирающий звук. Чтобы проблему победить, необходимо подойти к вопросу комплексно.

Большая мойка окон

Прежде всего следует отмыть «лобовое» от всех накопившихся за зиму отложений: соли и реагенты, простая грязь и остатки стеклоочистителя создают на стекле непробиваемый слой налета, снять который можно только применив определенные усилия или специальные составы.