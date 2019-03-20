Почему после зимы сильно скрипят дворники и как избавиться от противного звука

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Весна приходит с дождями, а «дворники» омерзительно скрипят, заставляя постоянно выключать и снова включать очистку стекла. Знакомая ситуация? Есть простой и действенный способ решить проблему!
Эдуард Раскин

Покупка новых щеток, увы, не всегда поможет: дело в том, что скрип происходит из-за сильного износа только в одном случае из десяти. Чтобы справиться с отвратительным звуком, а также порядочно сэкономить на покупке нового комплекта «дворников», нужно уделить своему автомобиля всего-то минут двадцать.

Дело в том, что скрип происходит из-за целого пула проблем, решить которые одной лишь заменой чистящего элемента нельзя. Даже установив новый комплект, можно уже через несколько недель вновь услышать душераздирающий звук. Чтобы проблему победить, необходимо подойти к вопросу комплексно.

Большая мойка окон

Прежде всего следует отмыть «лобовое» от всех накопившихся за зиму отложений: соли и реагенты, простая грязь и остатки стеклоочистителя создают на стекле непробиваемый слой налета, снять который можно только применив определенные усилия или специальные составы.

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Современные стекла делают изначально очень мягкими, чтобы придать им причудливые формы под не менее причудливый дизайн современных авто. Поэтому на них часто образуются сколы даже от мелких камешков и вылетевших шипов. Чтобы не повредить стекло во время жесткой мойки, лучше не использовать скребки и абразивные средства: простой растворитель (например, уайт-спирит) прекрасно справится с этой задачей. Сразу после мойки пройдите лобовое стекло мягкой и чистой тряпкой, смоченной в «химии». Результат поразит даже видавшего виды шофера, а ветошь придется поменять не один раз.

Кстати, сразу после процедуры можно провести тестовый прогон: вполне возможно, что причиной неприятного звука был именно налет на лобовом стекле, а не дворники.

Комплексная чистка

Тем же, кто не торопится, и хочет получить стопроцентный результат, рекомендуется сразу после лобового стекла заняться щетками. Налета на них не меньше, но тут одним растворителем дело не обойдется.

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Дворники, так же как и лобовое, покрыты толстым налетом, вызванным зимней городской эксплуатацией автомобиля. Но смывать его надо бережнее, ведь вместе с отложениями можно убрать и защитный графитовый слой щеток. Поэтому нескольких уверенных движений тряпкой будет достаточно. Остатки растворителя необходимо убрать.

Как только щетки подсохнут, наносим на чистящее полотно тонкий слой обыкновенного силикона: от кошмара зимних осадков, сдобренных агрессивной столичной химией, резинка могла задубеть — потерять гибкость и мягкость. Вернуть ее поможет технический силикон, продающийся в любом магазине автозапчастей. Если будут остатки, то ими можно обработать резиновые уплотнители дверей и капота — им, уж поверьте, досталось от зимы не меньше.

БЕЗ ФАНАТИЗМА

В интернете гуляет слух, что можно сточить мелкой шкуркой кромку дворника, чтобы получить лучший результат и чистое лобовое стекло. Делать этого не стоит: резиновый чистящий элемент любой щетки стеклоочистителя — многосоставный. Убрав или повредив один из слоев, можно вызвать повышенный износ, который быстро приведет к покупке нового комплекта.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
20 марта 2019
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