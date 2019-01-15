Geely показала первое фото новейшей модели

Представители Geely рассказали, что создавая «зеленую» новинку, художники вдохновлялись китайским искусством каллиграфии. Так, передние фары получили дневные ходовые огни в виде иероглифа, обозначающего цифру «один». Этот знак довольно прост: он выглядит как горизонтальная линия.

С помощью цифровых технологий форма капота была рассчитана так, чтобы максимально снизить коэффициент лобового сопротивления. Кроме того, для улучшения аэродинамики внешние ручки дверей спрятаны в кузовные панели и выезжают только при необходимости. Для Geely GE-11 этот коэффициент составляет 0,2375. А к примеру, такой показатель у автомобилей Mercedes-Benz A-класса равен 0,27 − 0,26.

Новинка воплощает целое направление нового фирменного дизайна Geely для будущих моделей. Официальная премьера GE-11 запланирована на начало этого года, тогда же будут раскрыты и все подробности об электрокаре.