Десять брендов опять повысили цены на автомобили в России

Так, новые ценники зафиксированы у «корейцев»: покупка малолитражного KIA Picanto, хетчбэка Ceed и универсала Ceed SW, а также кроссовера Sorento текущего года выпуска облегчит кошелек покупателя на дополнительные 5000, а в некоторых случаях и на все 20 000 рублей. Кроме того, премиальный суббренд Hyundai тоже переоценил два седана из трех представленных: Genesis G70 и G90, включая последнюю «четырехдверку» в длиннобазной модификации G90L, прибавив к прайсу до 115 000 «деревянных».

Еще выросли в цене три модели Skoda: российский бестселлер марки — бюджетный Rapid, лифтбэк Octavia и «паркетник» Kodiaq, по сообщению агентства «Автостат», подняли прайсы на 18 000 — 41 000 «целковых» в зависимости от комплектации.

Ломая тенденцию, выступили китайцы: седан Geely Emgrand 7, как бы необычно это ни звучало, подешевел сразу на 70 000 рублей, но лишь в двух комплектациях. Не меньше удивили японцы, сбавив цену на Isuzu D-Max на 150 000 рублей. Правда, здесь есть нюанс: судя по всему, бренд устроил распродажу прошлогодних пикапов перед стартом продаж свежего авто.