Как получить разрешение ГИБДД на тонировку передних стекол авто

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Мало кто знает, что затемнить передние окна в автомобиле можно и вполне себе легальным образом. Причем как с разрешения сотрудников ГИБДД, так и без их участия. Главное — знать закон и следовать его требованиям.
Лика Затворная

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что в нашей стране тонировка автомобильных стекол разрешена строго в рамках установленных норм. А это не менее 70% светопропускания для лобового стекла и не менее 75% — для передних боковых окон. А вот затемнять заднее стекло ГОСТ запрещает только в том случае, если с обеих сторон — не смейтесь! — на машине не стоят зеркала заднего вида.

Согласно ч. 3.1. ст.12.5 КоАП РФ, штраф за тонировку с нарушением упомянутых требований составляет 500 рублей. Разумеется, придется и удалить со стекол саму пленку. Правда, не всякую. Дело в том, что существуют специальные атермальные пленки, так называемые хамелеоны. Немало из них тех, которые соответствуют определению «безопасное светотеплозащитное стекло». Иными словами, имеют высокий коэффициент светопропускания. Как правило, в пределах 80%.

А это значит, что они подпадают под допустимый ГОСТом. Вот вам и самый простой способ спрятаться от внешнего мира в своей машине, не нарушая закон. Впрочем, на всякий случай при покупке пленки «хамелеон» попросите у продавца сертификат, где указан процент светопропускания.

Есть и другой способ оклеить передние стекла машины темной пленкой. Для этого нужно получить официальное разрешение в ГИБДД. Да, не удивляйтесь — так можно было. Правда, не без соблюдения определенных требований.

Подобный документ положен спецтранспорту, находящемуся в ведении МВД, а также автомобилям специального назначения, обеспечивающим транспортными услугами органы государственной власти; использующимся для осуществления оперативно-розыскной деятельности и инкассации. Перевозка денег — как раз то, что вам нужно. Главное, чтобы машина была зарегистрирована на юридическое лицо, не прибегающее к услугам служб инкассации. Иными словами, самостоятельно доставляющее денежные средства в банк.

Конечно, не факт, что в этом случае вы гарантированно получите временное разрешение на тонировку. Решение выдавать его или нет — на усмотрение ГИБДД. Но почему бы и не попробовать, вы ведь ничего не теряете.

ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
30 марта 2019
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