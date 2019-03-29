Как получить разрешение ГИБДД на тонировку передних стекол авто

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что в нашей стране тонировка автомобильных стекол разрешена строго в рамках установленных норм. А это не менее 70% светопропускания для лобового стекла и не менее 75% — для передних боковых окон. А вот затемнять заднее стекло ГОСТ запрещает только в том случае, если с обеих сторон — не смейтесь! — на машине не стоят зеркала заднего вида.

Согласно ч. 3.1. ст.12.5 КоАП РФ, штраф за тонировку с нарушением упомянутых требований составляет 500 рублей. Разумеется, придется и удалить со стекол саму пленку. Правда, не всякую. Дело в том, что существуют специальные атермальные пленки, так называемые хамелеоны. Немало из них тех, которые соответствуют определению «безопасное светотеплозащитное стекло». Иными словами, имеют высокий коэффициент светопропускания. Как правило, в пределах 80%.

А это значит, что они подпадают под допустимый ГОСТом. Вот вам и самый простой способ спрятаться от внешнего мира в своей машине, не нарушая закон. Впрочем, на всякий случай при покупке пленки «хамелеон» попросите у продавца сертификат, где указан процент светопропускания.