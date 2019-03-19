Какие модели Skoda раскупаются лучше остальных

Наилучшую динамику показали восточноевропейские страны, где автомобили Skoda разошлись тиражом в 3500 экземпляров (+13,1%). Кстати, наибольший рост показала Сербия (600 авто, +31,5%).

Довольно прилично увеличился сбыт и в Западной Европе: там в руки к покупателям передали 41 100 машин (+7,2%). Так, в Германии стали лучше покупать продукцию чешского автопрома на 11,5% (16 500 единиц). Кроме того, неплохо поднялись продажи во Франции (2 600 штук, +14,4%), Швейцарии (2000 авто, +36,4%), Дании (1500 экземпляров, +48,0%) и Португалии (200 автомобилей, +28,9%).

Потребители Центральной Европы меньше интересовались автомобилями Skoda, купив 17 300 легковушек (-6,1%). Но и здесь в Словении (700 авто, +30,0%), Венгрии (1200 машин, +3,5%) и Польше (6200 единиц, +1,2%) зафиксировали положительную динамику.