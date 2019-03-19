Какие модели Skoda раскупаются лучше остальных

Фото: Skoda
Компания Skoda в прошедшем феврале распродала по всему миру 90 900 автомобилей. По сравнению с прошлогодними показателями объемы снизились на 2%. Падение объясняется в основном нестабильной ситуацией в Китае. Зато в Европе, похоже, кризис миновал.
Светлана Ермолаева

Наилучшую динамику показали восточноевропейские страны, где автомобили Skoda разошлись тиражом в 3500 экземпляров (+13,1%). Кстати, наибольший рост показала Сербия (600 авто, +31,5%).

Довольно прилично увеличился сбыт и в Западной Европе: там в руки к покупателям передали 41 100 машин (+7,2%). Так, в Германии стали лучше покупать продукцию чешского автопрома на 11,5% (16 500 единиц). Кроме того, неплохо поднялись продажи во Франции (2 600 штук, +14,4%), Швейцарии (2000 авто, +36,4%), Дании (1500 экземпляров, +48,0%) и Португалии (200 автомобилей, +28,9%).

Потребители Центральной Европы меньше интересовались автомобилями Skoda, купив 17 300 легковушек (-6,1%). Но и здесь в Словении (700 авто, +30,0%), Венгрии (1200 машин, +3,5%) и Польше (6200 единиц, +1,2%) зафиксировали положительную динамику.

На фото Skoda Fabia

В России «Шкода» тоже оказалась в плюсе, хоть и в небольшом: 5941 авто (+0,6%). Стоит напомнить, что динамика отечественного рынока впервые за два года упала ниже нулевой отметки (-3,6%).

Добавим, что в Поднебесной машины бренда пришлись по вкусу 16 000 покупателям (-18,4%), а самый ошеломляющий прирост к продажам марки показал Алжир (+418,9%).

Бестселлером по-прежнему остается Skoda Octavia (26 400 авто, −16,9%), вторую строчку занимает Fabia (15 700 машин, −4,4%), а на третьем месте поселился Rapid (13 000 единиц, −10,3%), ставший самым популярным автомобилем бренда в России.

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19 марта 2019
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