Внедорожник Isuzu D-Max резко подешевел

Пикап из Страны восходящего солнца подешевел сразу на 150 000 рублей во всех шести комплектациях. Отныне покупка Isuzu D-Max в базовой версии Terra с полуторной кабиной выльется в 1 885 000 рублей. Авто в варианте побогаче Aqua уже с четырьмя дверями обойдется в 1 949 000 «целковых».

Правда, на сайте российского представительства говориться, что такой обвал цен — это только акция. Можно предположить, что бренд устроил стоковую распродажу перед запуском на рынок свежего D-Max, чья премьера состоится уже 10 апреля. Технические подробности, как и новые ценники, пока держатся в секрете.

Кстати, не стоит исключать, что «японец» также встанет на конвейер свежепостроенного завода Isuzu под Ульяновском: закладка первого камня предприятия запланировано на первую половину текущего года.

Напомним, что сейчас грузовичок приводится в движение 1,5-литровым турбодизелем мощностью 163 л. с., сочетающимся либо с шестискоростной механической коробкой, либо с пятидиапазонным «автоматом». Привод в любом случае — полный.