В России вновь подорожал Jeep Grand Cherokee

Если взглянуть на процентное выражение, то «американец» прибавил в цене приблизительно на 1%. Так, Jeep Grand Cherokee в младшей версии Laredo с трехлитровой бензиновой «шестеркой» мощностью 238 л. с. обойдется в 3 229 000 рублей.

За эти деньги покупатель получает «вездеход» с полным набором подушек безопасности, датчиками давления в шинах и функцией автоматической просушки тормозных колодок и дисков. Кроме того, в базовом списке оснащения можно найти двухзонный климат-контроль, передние кресла с электроприводом, а также мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным экраном и шестью динамиками.

Покупка внедорожника в комплектации Trailhawk с мотором помощнее — 286-сильным V6 объемом 3,6 л, выльется в 3 999 000 рублей. А автомобиль в топовом варианте Trackhawk, заряженный «восьмеркой», развивающей до 710 «лошадей», оценивается, как сообщает агентство «Автостат», уже в 9 700 000 «целковых».

Напомним, что на днях бренд провел ежегодное Пасхальное сафари Moab Easter Jeep Safari, куда привез сразу шесть концепткаров, выросших из нового пикапа Jeep Gladiator. Причем прототипы оказались не просто выставочными образцами, а вполне рабочими, боевыми «проходимцами».