Jeep представил сразу шесть новых внедорожников

Сафари Jeep традиционно проходит по бездорожью пустынно-каменистых окрестностей небольшого американского городишки Моаб (штат Юта) с населением около 5000 человек.

Один из боевых прототипов — Jeep Wayout — получил от своего основоположника лучшие грузовые характеристики. Основная особенность автомобиля — удобная двуместная палатка, расположившаяся на крыше пикапа. Кстати, для длительных заездов по пустыне отличным подспорьем будут два дополнительных топливных бака.

Дорожный просвет прототипа увеличен на два дюйма (5,08 см) за счет фирменного лифт-комплекта Performance Parts. Кроме того, «проходимец» получил надежный бортовой компрессор производства ARB. Авто украшают 17-дюймовые диски, «обутые» во внедорожную «резину» с маркировкой Mud-Terrain.

Еще одна интерпретация «Гладиатора» — Jeep Flatbill — созданна для тех, кто увлекается мотокроссом. В его грузовом отсеке может легко разместиться пара кроссовых байков. Главная особенность концепта — увеличенный угол въезда за счет специально разработанной защиты днища.