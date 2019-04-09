Jeep представил сразу шесть новых внедорожников

Совсем скоро компанию Jeep ожидает яркое событие — ежегодное Пасхальное Сафари (Moab Easter Jeep Safari). Это будет 53-е по счету автоприключение, где бренд испытает на бездорожье сразу шесть концепткаров, построенных на основе нового пикапа Jeep Gladiator.
Сафари Jeep традиционно проходит по бездорожью пустынно-каменистых окрестностей небольшого американского городишки Моаб (штат Юта) с населением около 5000 человек.
Один из боевых прототипов — Jeep Wayout — получил от своего основоположника лучшие грузовые характеристики. Основная особенность автомобиля — удобная двуместная палатка, расположившаяся на крыше пикапа. Кстати, для длительных заездов по пустыне отличным подспорьем будут два дополнительных топливных бака.
Дорожный просвет прототипа увеличен на два дюйма (5,08 см) за счет фирменного лифт-комплекта Performance Parts. Кроме того, «проходимец» получил надежный бортовой компрессор производства ARB. Авто украшают 17-дюймовые диски, «обутые» во внедорожную «резину» с маркировкой Mud-Terrain.
Еще одна интерпретация «Гладиатора» — Jeep Flatbill — созданна для тех, кто увлекается мотокроссом. В его грузовом отсеке может легко разместиться пара кроссовых байков. Главная особенность концепта — увеличенный угол въезда за счет специально разработанной защиты днища.
Подвеску оригинального пикапа приподняли на четыре дюйма (10,16 см), установив лифт-кит Off-Road Evolution. Также внедорожник оснастили колесными дисками диаметром 20 дюймов вкупе с 40-дюймовыми покрышками. Оба «вездехода» приводятся в движение 3,6-литровым V6, работающим в паре с восьмискоростным «автоматом».
Еще одна вариация на тему — Jeep M-715 Five-Quarter. Рестомод, созданный с оглядкой на американскую культуру пикапов прошлого века. Тогда грузовички весили одну тонну с четвертью, а иначе говоря — пять четвертей, отсюда и название прототипа. Заводские инженеры кабину авто частично выполнили из углепластика, грузовую корму изготовили из легкого алюминиевого сплава и укоротили, раму, а подвеску усилили.
При своей ретро-внешности модель укомплектована силовыми бамперами от современного Gladiator Rubicon. Кроме того, разработчики поставили в салон удобные кресла от актуального «Ранглера». Под капотом «вездехода» притаился 700-сильный Hellcrate HEMI V8 объемом 6,2 л.
Следующий участник сафари — пикап Jeep J6 с двудверным кузовом — тоже переделан из Rubicon, но выглядит поскромнее: 17-дюймовые колесные диски с бедлоками, на крыше закреплена «люстра» с четырьмя фонарями, плюс литые накладки на пороги. Салон может похвастать выкрашенными в цвет кузова декоративными панелями.
Концепт Jeep JT Scrambler имеет съемную крышу светло-коричневого цвета, его кузов окрашен в белый с оранжевыми полосками. На борту разместились восемь дополнительных крепежей для лучшей фиксации груза. Салон отделан кожей с прострочкой того же оранжевого цвета.
И, наконец, Jeep Gladiator Gravity предназначен для увлеченных скалолазанием. Его багажный отсек прикрыт специальной панелью, поверх которой можно закрепить снаряжение для восхождений. Вместо привычных дверей — перегородки, собранные из стальных труб. Кроме того, авто оснастили солнцезащитной сетчатой крышей.