4 способа применения в автомобиле нашатырного спирта

У большинства нашатырный спирт, как ни странно, ассоциируется исключительно с предобморочным состоянием или малоприятной процедурой сдачи крови. Однако уже ни для кого не секрет, что 10-процентный раствор аммиака может быть полезен не только в медицинских целях — его широко применяют и в хозяйстве: к примеру, для эффективной очистки поверхностей или в качестве удобрения для растений.

Применение нашатырному спирту нашли и водители, привыкшие ухаживать за своими транспортными средствами. А действительно, раз домохозяйки успешно используют раствор в быту, почему его нельзя эксплуатировать в автомобиле? Стоит флакончик «чудо-жидкости» практически столько же, сколько просят в супермаркетах за бутылочку средненького пива. Зато какая от него польза!