4 способа применения в автомобиле нашатырного спирта

Какие только бытовые принадлежности не используются сегодня опытными водителями в гаражах: автомобилисты нашли применение кондиционеру для волос, напитку «Кока-кола», обычным носкам, кофе и даже нашатырному спирту. С какими проблемами справляется последний — раствор гидроксида аммония — выяснил портал «АвтоВзгляд».
У большинства нашатырный спирт, как ни странно, ассоциируется исключительно с предобморочным состоянием или малоприятной процедурой сдачи крови. Однако уже ни для кого не секрет, что 10-процентный раствор аммиака может быть полезен не только в медицинских целях — его широко применяют и в хозяйстве: к примеру, для эффективной очистки поверхностей или в качестве удобрения для растений.
Применение нашатырному спирту нашли и водители, привыкшие ухаживать за своими транспортными средствами. А действительно, раз домохозяйки успешно используют раствор в быту, почему его нельзя эксплуатировать в автомобиле? Стоит флакончик «чудо-жидкости» практически столько же, сколько просят в супермаркетах за бутылочку средненького пива. Зато какая от него польза!
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
Пожалуй, чаще всего к нашатырному спирту хозяйки прибегают, когда нужно вывести «сложные» пятна, неподдающиеся обычной химии. Раствор аммиака прекрасно справляется и загрязнениями тканевой обивки салона машины. Дабы побороть надоевшую кляксу, нужно добавить две ложки жидкости в 200 мл воды и нанести получившееся «зелье» на пятно. Как правило, 20—30 минут хватает, чтобы очистить поверхность.
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ
Нередко к нашатырю обращаются в том случае, когда требуется «вывести» из помещения все неприятные запахи. Аналогично с помощью сего раствора можно бороться с зловониями в автомобиле. И если хозяйки на время расставляют небольшие емкости с жидкостью по комнате, то водителю достаточно протереть ей стекла. Главное — по завершении процедур изгнания «ароматов» хорошенько проветрить салон, а не то головная боль будет вам гарантирована.
По результатам исследования Национального центра биотехнологической информации США, автомобильный руль в 3,5 грязнее, нежели сиденье общественного унитаза. Именно поэтому очень важно время от времени проводить дезинфекцию «баранки». Какое средство выбрать для этих целей? Нашатырь! Для очистки рук лучше использовать обычный спирт, что же до поверхности рулевого колеса, то тут раствор аммиака вполне подойдет.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Наконец, водители применяют нашатырный спирт в качестве средства для удаления пятен и разводов на стеклах изнутри — наверное, едва ли не каждый автомобилист сталкивается с этой проблемой. Конечно, ее можно решить с помощью специальной химии. Но зачем тратится на недешевые средства, если в каждой аптеке продается раствор аммиака, стоимость которого, как мы уже сказали, не превышает 60 рублей?