Как сэкономить миллион рублей, покупая большой внедорожник

Легендарный внедорожник Cadillac Escalade предлагает выгоду в 1,1 млн. рублей в комплектации Premium. На 100 000 меньше можно сэкономить при покупке премиального «вездехода» в топовой версии Platinum, а автомобиль в базе скинул 800 000 «целковых».

Напомним, что Escalade вооружен безальтернативным 6,2-литровым V8 мощностью 426 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 621 Нм, агрегатированным с восьмискоростным «автоматом».

Кроссовер Cadillac XT5 тоже не остался в стороне: экономия при его приобретении начинается от 800 000 рублей. Покупая «паркетник» в базовой комплектации удастся выгадать до 580 000 «деревянных».

Большой Chevrolet Tahoe предлагает скидки поскромнее: в младшем варианте LT внедорожник позволяет скинуть ценник на 600 000 рублей, а в топе — 300 000. Принял участие в акции и Traverse, снизив прайс на 500 000 и 200 000 «целковых» в зависимости от комплектации.

Стоит отметить, что эти скидки суммируются с выгодой кредитных программ, но действуют только до 26 мая текущего года и лишь на автомобили 2018 года выпуска.