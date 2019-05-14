Что грозит водителю за ремонт машины во дворе

Напоминаем, что, если вы не доверяйте автомастерским и предпочитаете чинить свою машину самостоятельно, вам придется найти для этого специальное место — в автосервисе, гараже или на пригодной промзоне. Иначе вас оштрафуют. Хотя все зависит от того, что именно вы ремонтируете в своей машине.
Одно дело, если вы решили около подъезда поменять лампочку в оптике авто, и совсем другое дело, когда вы затеяли во дворе регулировать клапана в двигателе или менять моторное масло. За ремонт электрики машины у жилого дома вам ничего не грозит, а вот за работу с силовым агрегатом придется заплатить штраф.
Пункт 2.8 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 гласит, что на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели. Получается, электрику и ходовую часть можно ремонтировать где угодно.
Санкции за игнорирование указанного Постановления по нынешним временам вряд ли кого напугают. Согласно статьям 6.3 и 6.4 КоАП, нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Скорее всего, выгоднее заплатить эту сумму, чем арендовать место в автосервисе.
Хотя если вы оставите после себя лужу моторного масла или использованные детали и материалы, то вам грозит еще один штраф — региональный. Например, в Подмосковье он выше чем в Москве. Согласно статьи 13 Закона Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ «О госнадзоре и административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства», загрязнение автомобилями территории во время их эксплуатации, стоянки, обслуживания или ремонта влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
А по статье 8.8. «Закона Москвы от 21.11.2007 N 45» за аналогичное нарушение предусматрена сумма поменьше — от 1000 до 3000 «деревянных».