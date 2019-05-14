Что грозит водителю за ремонт машины во дворе

Санкции за игнорирование указанного Постановления по нынешним временам вряд ли кого напугают. Согласно статьям 6.3 и 6.4 КоАП, нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Скорее всего, выгоднее заплатить эту сумму, чем арендовать место в автосервисе.

Хотя если вы оставите после себя лужу моторного масла или использованные детали и материалы, то вам грозит еще один штраф — региональный. Например, в Подмосковье он выше чем в Москве. Согласно статьи 13 Закона Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ «О госнадзоре и административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства», загрязнение автомобилями территории во время их эксплуатации, стоянки, обслуживания или ремонта влечет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

А по статье 8.8. «Закона Москвы от 21.11.2007 N 45» за аналогичное нарушение предусматрена сумма поменьше — от 1000 до 3000 «деревянных».