В России упали в цене сразу три кроссовера Chery

Самый компактный кроссовер бренда из предложенных на отечественном рынке — Chery Tiggo 2 — подешевел на 50 000 рублей в варианте Luxury. Отныне «паркетник» в топе с пятиступенчатой МКП обойдется в 749 900 «целковых», а с «автоматом» — в 819 900. Напомним, что авто комплектуется — без вариантов — 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с.

Еще больше порадовал своих потенциальных покупателей Chery Tiggo 4, став доступнее на 60 000 — 70 000 рублей. Теперь, покупка этого автомобиля выльется в 1 039 900 «деревянных». Но еще больше балует поклонников марки Chery Tiggo 5 в комплектации Comfort, как сообщает портал «Цена Авто», подешевев сразу на 100 000. Этот «китаец» оценивается в 1 069 900 рублей.

Удастся ли бренду поднять свои продажи за счет обвала цен, покажет время. С начала года автомобили Chery разошлись тиражом в 2253 экземпляров (-7% относительно прошлогодних продаж), даже не попав в первую тройку рейтинга автостроителей из Поднебесной, где первую, вторую и третью строчки заняли Geely (3088 авто, +280%), Haval (2767 машин, +180%) и Lifan (2305 единиц, −61%) соответственно.