Сhery везет в Россию убийцу LADA Vesta и… Toyota Corolla

Эта новинка китайского автопрома была показана в прошлом году на Пекинском автосалоне, однако тогда открыла только личико — о глубоком «внутреннем мире» авто китайцы умолчали. И вот в Шанхае раскрыли все карты.

И даже больше того: заявили, что одноклассница Toyota Corolla и LADA Vesta приедет и в Россию, хотя вроде бы у нас Chery сосредоточилась исключительно на кроссоверах, не уставая расширять их линейку (сегодня в этой гамме пять SUV и еще как минимум один — большой Tiggo 8 — на подходе).