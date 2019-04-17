Сhery везет в Россию убийцу LADA Vesta и… Toyota Corolla

Фото: АвтоВзгляд
Седан Chery Arrizo продавался в России не очень долго — не больше года. И очень неплохо продавался. А ушел только потому, что случившийся в 2014-м обвал рубля сделал его продажи бессмысленными. И вот теперь потенциальный «убийца» LADA Vesta возвращается. Знакомьтесь — Chery Arrizo GX.
Александр Ростарчук

Эта новинка китайского автопрома была показана в прошлом году на Пекинском автосалоне, однако тогда открыла только личико — о глубоком «внутреннем мире» авто китайцы умолчали. И вот в Шанхае раскрыли все карты.

И даже больше того: заявили, что одноклассница Toyota Corolla и LADA Vesta приедет и в Россию, хотя вроде бы у нас Chery сосредоточилась исключительно на кроссоверах, не уставая расширять их линейку (сегодня в этой гамме пять SUV и еще как минимум один — большой Tiggo 8 — на подходе).

Ну, оценивать шансы GX на победу над Corolla мы, пожалуй, пока не будем, а вот с Vesta этот «китаец» наверняка поборется, учитывая, что он может стоить у нас около 800 000 рублей.

При этом машина длиннее «Весты» на целых 30 см, да и внутри явно просторнее.

Да и турбомотор «китайца» объемом 1,5 л мощнее, чем у «россиянки» — 147 л. с. против 122 «лошадок» у самого производительного вазовского 1,8 л.

Что касается трансмиссий, то здесь почти паритет — механика и вариатор у GX и МКП и «робот» у Vesta. Правда, китайская CVT имитирует аж 9 ступеней.

Что касается опций комфорта, то новый Arrizo может похвастать ЖК-дисплеями на приборке и в центре торпедо и даже круиз-контролем с функцией автоматического торможения. И еще бортовую мультимедийку легко подружить со смартфонами на любой платформе.

Другое дело, что с точки зрения дизайна Vesta явно интереснее Arrizo, хотя последний ничуть не скучнее Corolla: мировые тренды автостроения тут учтены и использованы по полной программе.

Хотя у нашей соотечественницы с младшим мотором мощностью 106 л. с., агрегатированным с МКП есть главное и неоспоримое преимущество: ее прайс начинается примерно с 600 000 рублей, что китайцы себе вряд ли смогут позволить.

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17 апреля 2019
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