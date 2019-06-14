От каких водителей на дороге лучше держаться подальше

Неадекватные водители проявляют себя на дороге непредсказуемым поведением, которое сразу бросается в глаза окружающим. Агрессивное вождение позволяют себе безумные стритрейсеры, подвыпившие хулиганы или просто горячие натуры, которые все время куда-то торопятся. Кроме того, непредсказуемо могут вести себя новички с маленьким стажем вождения, а также нельзя забывать и об опасности машин с определенными неисправностями…

Опасное вождение

Пункт 12.38 Административного кодекса, согласно которому водитель за опасное вождение будет оштрафован на 5000 рублей, пока еще так и не вступил в законную силу. Поэтому безумный слалом на наших проспектах и улицах до сих пор явление регулярное. Если вас такой темпераментный гонщик благополучно подрезал и обогнал, скрывшись за впереди идущими машинами, вы можете облегченно вздохнуть и спокойно продолжать движение. А вот когда он сел вам «на хвост» или держится рядом с вами в соседней полосе, по возможности сделайте все в разумных рамках, чтобы выпустить его из поля зрения.

Не включают поворотники

За не включенный поворотник ГИБДД штрафует крайне редко, а зря — такое нарушение при интенсивном движении чревато тяжелыми ДТП с фатальными последствиями. Впрочем, санкции в размере 500 рублей не столь значительны за такую серьезную провинность.