От каких водителей на дороге лучше держаться подальше

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Проезжая часть — зона повышенной опасности, поэтому во время движения необходимо всегда быть предельно внимательным и контролировать окружающую обстановку. Самое страшное на дороге — это непредсказуемый водитель, готовый преподнести совсем неожиданные сюрпризы. Портал «АвтоВзгляд» отметил участников движения, от которых лучше держаться подальше.
Иван Флягин

Неадекватные водители проявляют себя на дороге непредсказуемым поведением, которое сразу бросается в глаза окружающим. Агрессивное вождение позволяют себе безумные стритрейсеры, подвыпившие хулиганы или просто горячие натуры, которые все время куда-то торопятся. Кроме того, непредсказуемо могут вести себя новички с маленьким стажем вождения, а также нельзя забывать и об опасности машин с определенными неисправностями…

Опасное вождение

Пункт 12.38 Административного кодекса, согласно которому водитель за опасное вождение будет оштрафован на 5000 рублей, пока еще так и не вступил в законную силу. Поэтому безумный слалом на наших проспектах и улицах до сих пор явление регулярное. Если вас такой темпераментный гонщик благополучно подрезал и обогнал, скрывшись за впереди идущими машинами, вы можете облегченно вздохнуть и спокойно продолжать движение. А вот когда он сел вам «на хвост» или держится рядом с вами в соседней полосе, по возможности сделайте все в разумных рамках, чтобы выпустить его из поля зрения.

Не включают поворотники

За не включенный поворотник ГИБДД штрафует крайне редко, а зря — такое нарушение при интенсивном движении чревато тяжелыми ДТП с фатальными последствиями. Впрочем, санкции в размере 500 рублей не столь значительны за такую серьезную провинность.

Поэтому водители продолжают игнорировать сигналы поворота при перестроении, рискуя стать объектом столкновения. От таких можно ожидать чего угодно, так что соседство с ними опасно для жизни.

Разговаривают по телефону

Любители поговорить за рулем по телефону или более того — переписываться по мессенджеру, частенько усугубляют заторы на наших улицах, затормаживая движение. Они также не бояться штрафа, который составляет 1500 рублей, и им совершенно наплевать, что их внимание сосредоточено не дороге, а на собеседнике. Держитесь от таких горе-водителей подальше.

Восклицательный знак на стекле

Машины с наклеенной на стекло буквой «У» в треугольнике или восклицательным знаком на желтом фоне свидетельствуют о малоопытном водителе, от которого по понятным причинам можно ждать чего угодно. Так что в целях личной безопасности по возможности лучше ретироваться.

Неисправны стоп-сигналы

Каждый опытный водитель знает, насколько опасна «встреча» на дороге с машиной, у которой не работают стоп-сигналы. Ведь, даже если ехать за ней и соблюдать при этом безопасную дистанцию, адекватно среагировать на сброс скорости такого авто будет очень сложно. Не менее эктремально соседство с авто, у которых выключена оптика в условиях недостаточной видимости. Движение рядом с такими персонажами крайне опасно.

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15 июня 2019
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