В России дорожает «бюджетный» кроссовер Volvo XC40

За Volvo XC40 на тяжелом топливе вне зависимости от комплектации придется выложить на 20 000 рублей больше. Таким образом, поднимется и стартовая цена на автомобиль — до 2 288 000 рублей. Прайс на «паркетник» с бензиновым агрегатом под капотом пока останется прежним.

Напомним, что на отечественном рынке XC40 появился весной 2018 года. Сейчас автомобиль располагает двумя дизельными моторами мощностью 150 и 190 л. с. Причем кроссовер с младшим из них предлагает выбор между системой полного привода и приводом лишь на передние колеса. Еще на вооружении авто имеется пара бензиновых агрегатов с отдачей в 190 и 249 «лошадей». Все движки работают только с восьмискоростным «автоматом».

Автомобиль уже успел пройти испытания комитета Euro NCAP, где все краш-тесты «паркетник» прошел на максимальные пять баллов, не уступив своим старшим братьям XC60 и XC90. Протестировали модель и эксперты портала «АвтоВзгляд», оценив «шведа» сразу по нескольким показателям. Все плюсы и минусы Volvo XC40 — здесь.