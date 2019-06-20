В России дорожает «бюджетный» кроссовер Volvo XC40

Фото: Денис Халфин
Пресс-служба шведского бренда рассказала, что с 1 июля в России подорожает самый компактная модель SUV в продуктовой линейке Volvo — кроссовер XC40. Но не во всех модификациях, а только с дизельными моторами.
Светлана Ермолаева

За Volvo XC40 на тяжелом топливе вне зависимости от комплектации придется выложить на 20 000 рублей больше. Таким образом, поднимется и стартовая цена на автомобиль — до 2 288 000 рублей. Прайс на «паркетник» с бензиновым агрегатом под капотом пока останется прежним.

Напомним, что на отечественном рынке XC40 появился весной 2018 года. Сейчас автомобиль располагает двумя дизельными моторами мощностью 150 и 190 л. с. Причем кроссовер с младшим из них предлагает выбор между системой полного привода и приводом лишь на передние колеса. Еще на вооружении авто имеется пара бензиновых агрегатов с отдачей в 190 и 249 «лошадей». Все движки работают только с восьмискоростным «автоматом».

Автомобиль уже успел пройти испытания комитета Euro NCAP, где все краш-тесты «паркетник» прошел на максимальные пять баллов, не уступив своим старшим братьям XC60 и XC90. Протестировали модель и эксперты портала «АвтоВзгляд», оценив «шведа» сразу по нескольким показателям. Все плюсы и минусы Volvo XC40 — здесь.

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20 июня 2019
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