UAZ-Explorer и другие «козлики», которых вы никогда не видели

За полвека с машиной чего только не делали. К тому же автомобиль массово поставляли в войска и народное хозяйство, нужды которых в автотехнике постоянно и неуклонно росли. Так появились версии с бортовыми редукторами, различные модификации с тентованым кузовом.

Со временем на машину стали поглядывать не только наши умельцы, но и разные фирмы и рукастые специалисты за рубежом. В результате появилась масса редких мелкосерийных версий.