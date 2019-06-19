UAZ-Explorer и другие «козлики», которых вы никогда не видели

УАЗ-469 — один из самых массовых отечественных автомобилей. Первый 469-й сошел с конвейера в 1972 году. Если учесть, что УАЗ-Hunter — прямой родственник 469-го, то ульяновский проходимец выпускают уже более полувека. За это время у машины было немало редких спецверсий. Портал «АвтоВзгляд» нашел самые интересные.
За полвека с машиной чего только не делали. К тому же автомобиль массово поставляли в войска и народное хозяйство, нужды которых в автотехнике постоянно и неуклонно росли. Так появились версии с бортовыми редукторами, различные модификации с тентованым кузовом.
Со временем на машину стали поглядывать не только наши умельцы, но и разные фирмы и рукастые специалисты за рубежом. В результате появилась масса редких мелкосерийных версий.
Почтовый фургон
Начнем с истоков. Когда машина еще не пошла в массовое производство, а существовала как прототип, был создан почтовый вариант «Козлика» с колесной базой 2580 мм и удлиненным задним свесом. Такой прототип грузовичка получил индекс УАЗ-469П.
Одну из версий сделали с правым рулем, чтобы почтальону удобно было выходить и раскладывать письма по почтовым ящикам. Но в серийное производство она так и не пошла.
Все началось с Луиджи Марторелли, увлекавшегося ралли-рейдами. Тогда-то он и обратил внимание на советскую технику. Затем, как представитель торговой династии, итальянец заключил контракт с «Автоэкспортом» и начал поставки УАЗ-469 в Италию. Но в Европе продавали не те УАЗы, которые шли в наше народное хозяйство. Итальянцы их основательно дорабатывали.
Кузов перекрашивали, переделывали салон и даже ставили новые моторы. Версия с дизелем Peugeot XD2 мощностью 76 л. с. называлась UAZ-Marathon. С турбодизелем VM в 100 л. с. — UAZ-Dakar, а с бензиновым мотором FIAT, развивающим 112 л. с. — UAZ-Racing. Вариант УАЗ-469Б с родным бензиновым агрегатом УМЗ-451М (75 л. с.) нарекли UAZ-Explorer, Был вариант и удлиненного УАЗа, который назвали УАЗ-31512 TRUCK. Он получил иную раму. Таким образом, колесная база автомобиля выросла на 650 мм и длину грузового отсека увеличили до 1,7 м.
Укороченный «Шалун»
Почему бы не укоротить ульяновский внедорожник? Эта идея показалась заводчанам здравой. Так появился УАЗ-3150 «Шалун» с укороченной колесной базой в 2000 мм. В салоне установили четыре раздельных кресла, появился каркас безопасности для защиты от опрокидывания.
Под капот «Шалуна» устанавливали два мотора: дизель УМЗ-4213.10 (115 л. с.), и бензиновый агрегат ЗМЗ-409 (128 л. с). Планировалось, что укороченный «козлик» станет машиной для отдыха. Неким, так сказать, пляжным вариантом внедорожника. Но мечтам не суждено было сбыться: «Шалун» изготовили ограниченной серией в 6 штук и на этом проект закрыли.
В середине 90-х появилась фирма «ЛЛД-Авто», которую основали братья-близнецы Александр и Михаил Ларины. Они первыми в России предложили вариант глубокой модернизации ульяновского внедорожника.
В частности, помимо вариантов с высокой крышей и улучшенной отделкой салона, могли установить на УАЗ и дизельный мотор. Так же в 1993—1995 годах компания выпускала удлиненные пикапы. Были версии и с двойной кабиной.