«Газоны», которые порвут Mercedes-Benz Unimog и любой натовский грузовик

Сивер

Машину с длинным названием ЗВМ-39081 4x4 нарекли «Сивер». Выпускают ее на «Заводе вездеходных машин» (ЗВМ) в городе Заволжье, что под Нижним Новгородом. В основе, как хорошо видно, старый знакомый ГАЗ-33081 «Садко», под капотом которого работает дизель ММЗ мощностью 119 л. с. (423 Н. м.)

На заводе ЗВМ на грузовик ставят портальные мосты с колесными редукторами, многократно повышая проходимость «газона». Такая компоновка позволяет снизить нагрузку на трансмиссию и установить колеса большого диаметра, тем самым еще и увеличив дорожный просвет.

Собирают разные версии «Сивера» — с двухместной или пятиместной кабиной. Либо с цельнометаллическим кузовом на 11 человек. Базовая цена 3 180 000 рублей.