«Газоны», которые порвут Mercedes-Benz Unimog и любой натовский грузовик

Эти машины выпускают ограниченными партиями, потому встретить их на дороге, особенно в средней полосе России, сложно. Их вотчина— размытые дождем грунтовки и даже болота. Вот где они чувствуют себя в своей тарелке. И не беда, что по комфорту они уступают европейским грузовикам. Тому же широко разрекламированному Unimog они дадут хорошую фору в главном — проходимости.
Сивер
Машину с длинным названием ЗВМ-39081 4x4 нарекли «Сивер». Выпускают ее на «Заводе вездеходных машин» (ЗВМ) в городе Заволжье, что под Нижним Новгородом. В основе, как хорошо видно, старый знакомый ГАЗ-33081 «Садко», под капотом которого работает дизель ММЗ мощностью 119 л. с. (423 Н. м.)
На заводе ЗВМ на грузовик ставят портальные мосты с колесными редукторами, многократно повышая проходимость «газона». Такая компоновка позволяет снизить нагрузку на трансмиссию и установить колеса большого диаметра, тем самым еще и увеличив дорожный просвет.
Собирают разные версии «Сивера» — с двухместной или пятиместной кабиной. Либо с цельнометаллическим кузовом на 11 человек. Базовая цена 3 180 000 рублей.
Борулан
Такие полноприводные автомобили грузоподъемностью 1500 кг делает нижегородский завод «ТрансМаш» на базе ГАЗ 33081 «Егерь». Поскольку каждый экземпляр изготавливается под заказ, тут могут построить не только автодом, собранный из сендвич-панелей, но и 12 местный внедорожный автобус.
Постройка автодома, например, занимает у нижегородцев примерно полгода. Цена зависит от требований и запросов клиента. Но, вряд ли будет ниже 3 000 000 рублей.
ГАЗ Вепрь Next
Пока машина существует в виде прототипа, но предположим, что у нее есть все шансы встать на конвейер. На наш взгляд в этом нет никаких трудностей, поскольку все узлы и агрегаты «Вепря» выпускаются серийно. Скажем, фары взяли от автобуса Vector Next, который уже можно встретить на дорогах. Ну а кабина Next — общая для всей модельной линейки завода.
Такой внедорожный пикап нужен и военным, и фермерам, и охотохозяйствам. Он может, к примеру, пригодиться при транспортировке и эвакуации крупных беспилотников, поскольку дальность полетов таких аппаратов ограничена. А компания охотников сможет погрузить в его кузов даже очень крупный трофей.
ГАЗ-3901 Вепрь
Это предшественник «Вепря Nex», который тоже называется «Вепрь». Его показали в 2003 году. Затем машины начали появляться в войсках, спецслужбах и МЧС. Под капотом грузовика работает ярославский дизель ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с. Этот агрегат разработали при участии австрийской компании AVL.