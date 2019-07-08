5 китайских кроссоверов, готовых обрушить продажи VW, Audi и даже Mercedes-Benz

Китайцы — большие мастера все копировать и повторять. Слизать дизайн какого-нибудь европейского бестселлера для них не считается зазорным. Портал «АвтоВзгляд» нашел кроссоверы, которые оценят наши покупатели, а европейские компании — возненавидят.
Виктор Васильев

Китайские автомобили всегда привлекали доступной ценой. Но сейчас ситуация меняется. Наши люди на дешевизну уже не клюют — нужен автомобиль с должным качеством сборки и адекватными ездовыми возможностями.

Для китайцев это значит, что нужно повышать качество (то есть дешевыми их машины уже не будут) и локализовывать производство. Это тоже большие затраты. Но можно пойти и по другому пути. К примеру, сделать копии европейских машин, о которых мечтают многие. Авось люди и клюнут, ведь такие автомобили гораздо доступнее оригиналов.

Zotye SR9

Эта китайская компания давно славится своим умением копировать. Скажем, в России уже не первый год продают кроссовер T600, напоминающий Volkswagen Touareg. С новым автомобилем китайцы пошли еще дальше.

Модель SR9 смахивает на премиальный Porsche Macan. Азиаты лишь чуть подправили фары, да задние фонари, чтобы не было стопроцентного сходства. В салоне полностью скопирована передняя панель.

Конечно же, китаец не такой технически продвинутый SUV, как Macan. Под его капотом стоит 2-литровый бензиновый мотор от Mitsubishi, развивающий 192 л. с. и 250 Нм момента.

Landwind X7

Один из самых известных китайских клонов, над которым буквально глумились все европейские средства массовой информации. Landwind X7 — ни что иное, как копия Range Rover Evoque первого поколения.

Китайцы лишь изменили форму решетки радиатора, фар и бамперов. Под капот кроссовера запихнули тот же агрегат, что и в Zotye SR9. Это четырехцилиндровый наддувный мотор мощностью 192 л. с.

Zotye S21

Еще одна модель, клонированная китайской Zotye, — Audi Q3. Передняя часть модели S21 очень напоминает Q3 первого поколения. А с кормы машина сильно смахивает на Volkswagen T-Roc, который был представлен в 2017 году.

В салоне китайцы налепили большой сенсорный экран — точь в точь такой же, как у Tesla. Ну а под капотом автомобиля работает 1,5-литровый мотор в 150 л. с.

K-One

Эта китайская компания специализируется на производстве электромобилей. Но и она сумела скопировать Mercedes-Benz GLA.

В отличие от немецкого кроссовера, который можно выбрать, как с бензиновым мотором, так и с дизелем, K-One предлагают исключительно с электромотором.

Литий-ионные аккумуляторные батареи производства Harbin Coslight Power разместили под днищем. Мощность электрической силовой установки — 130 л. с.

Zotye Damai X7

В облике этого кроссовера угадывается один из самых популярных SUV в мире — Volkswagen Tiguan. Есть сходство и с концептом Volkswagen CrossBlue Coupe, который немцы показали в 2013 году.

Для своего Damai X7 китайцы изменили решетку радиатора. Ее сделали шире и более угловатой, нежели у донора.

Предложили три варианта моторов. Младший — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с., а далее — по старшинству — 1,8-литровый агрегат в 170 сил и движок о 190 «скакунах» объемом 2 литра.

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8 июля 2019
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