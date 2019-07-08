5 китайских кроссоверов, готовых обрушить продажи VW, Audi и даже Mercedes-Benz

Китайцы — большие мастера все копировать и повторять. Слизать дизайн какого-нибудь европейского бестселлера для них не считается зазорным. Портал «АвтоВзгляд» нашел кроссоверы, которые оценят наши покупатели, а европейские компании — возненавидят.
Китайские автомобили всегда привлекали доступной ценой. Но сейчас ситуация меняется. Наши люди на дешевизну уже не клюют — нужен автомобиль с должным качеством сборки и адекватными ездовыми возможностями.
Для китайцев это значит, что нужно повышать качество (то есть дешевыми их машины уже не будут) и локализовывать производство. Это тоже большие затраты. Но можно пойти и по другому пути. К примеру, сделать копии европейских машин, о которых мечтают многие. Авось люди и клюнут, ведь такие автомобили гораздо доступнее оригиналов.
Zotye SR9
Эта китайская компания давно славится своим умением копировать. Скажем, в России уже не первый год продают кроссовер T600, напоминающий Volkswagen Touareg. С новым автомобилем китайцы пошли еще дальше.
Модель SR9 смахивает на премиальный Porsche Macan. Азиаты лишь чуть подправили фары, да задние фонари, чтобы не было стопроцентного сходства. В салоне полностью скопирована передняя панель.
Конечно же, китаец не такой технически продвинутый SUV, как Macan. Под его капотом стоит 2-литровый бензиновый мотор от Mitsubishi, развивающий 192 л. с. и 250 Нм момента.
Один из самых известных китайских клонов, над которым буквально глумились все европейские средства массовой информации. Landwind X7 — ни что иное, как копия Range Rover Evoque первого поколения.
Китайцы лишь изменили форму решетки радиатора, фар и бамперов. Под капот кроссовера запихнули тот же агрегат, что и в Zotye SR9. Это четырехцилиндровый наддувный мотор мощностью 192 л. с.
Zotye S21
Еще одна модель, клонированная китайской Zotye, — Audi Q3. Передняя часть модели S21 очень напоминает Q3 первого поколения. А с кормы машина сильно смахивает на Volkswagen T-Roc, который был представлен в 2017 году.
В салоне китайцы налепили большой сенсорный экран — точь в точь такой же, как у Tesla. Ну а под капотом автомобиля работает 1,5-литровый мотор в 150 л. с.