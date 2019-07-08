5 китайских кроссоверов, готовых обрушить продажи VW, Audi и даже Mercedes-Benz

Китайские автомобили всегда привлекали доступной ценой. Но сейчас ситуация меняется. Наши люди на дешевизну уже не клюют — нужен автомобиль с должным качеством сборки и адекватными ездовыми возможностями.

Для китайцев это значит, что нужно повышать качество (то есть дешевыми их машины уже не будут) и локализовывать производство. Это тоже большие затраты. Но можно пойти и по другому пути. К примеру, сделать копии европейских машин, о которых мечтают многие. Авось люди и клюнут, ведь такие автомобили гораздо доступнее оригиналов.