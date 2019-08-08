Представлен бюджетный кроссовер Nissan — «убийца» Renault Kaptur

Пока же Kicks дебютировал на рынке Индии. Его размеры таковы: длина — 4 384 мм, ширина — 1 813 мм, высота — 1 656 мм, колесная база — 2 673 мм.

Под капотом работает бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 106 л. с, либо наддувный дизель такого же объема, развивающий 100 л. с. «Атмосферник» можно выбрать с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, а для дизеля предлагают 6-ступенчатую «механику» или «робот». А вот привод — только передний. Кроссовер в комплектации XT стоит 989 000 рупий, а это около 900 000 российских рублей.

Nissan вполне мог бы привести модель в Россию. И предлагать машины, как с передним, так и полным приводом. Тем более, что платформа это позволяет. Стильная внешность кроссовера и его новизна способны оттянуть покупателей у Renault Kaptur и даже Arkana. Сейчас интерес к «Аркане» огромен, но ведь он неизбежно начнет падать со временем. Это и может сыграть на руку Nissan.

Неужели таки в альянсе не боятся внутреннего каннибализма? Что ж, узнаем.