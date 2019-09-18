В России сильно подешевели сразу несколько моделей Audi

Так, Audi А5 Coupe в спецсерии Exclusive Edition подешевела на 120 000 рублей. Отныне «двухдверка» в особом исполнении с 249-сильным бензиновым мотором обойдется в 3 170 000. Прайс, облегченный на 150 000 «целковых», повесили и на Audi А7 Sportback в версии Exclusive Edition, чья покупка теперь выльется в 5 650 000 рублей.

Кроссовер Audi Q5 подешевел на до 461 000 и сразу в трех комплектациях. Так что «паркетник» в вариантах Premium S или Premium Design станет вашим за ₽3 550 000. А «Ку пятый» Exclusive Edition Sport оценили в 3 700 000 «деревянных».

Напомним, что вся вышеупомянутая троица в лимитированной серии влилась в продуктовую линейку весной. Автомобили получили нестандартные варианты окраски кузова и расширенный список оснащения.