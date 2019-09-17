Почему ставить машину на учет лучше в МФЦ, а не в ГИБДД

Кто хотя бы раз сталкивался с проблемой регистрации транспортного средства в ГИБДД отлично знает, что даже сегодня — в век высоких технологий и разных gosuslug.ru — отечественные придорожные полицейские по-прежнему не в состоянии сделать процесс быстрым и необременительным для граждан. Вечные очереди, нервотрепка, беготня по гаишным кабинетам и площадкам осмотра — это визитная карточка любого гаишного КЭТОР или МРЭО. И особенно беспомощность, непрофессионализм сотрудников автоинспекции, их паталогическая неспособность грамотно организовать любые рабочие процессы видны на примере «смежников» — ведомств, выполняющих аналогичные, или когда-то отобранные у гайцов, функции. Например, МФЦ.
И особенно ярко это видно именно на регистрационных операциях. Да, сегодня, воспользовавшись уже упомянутыми госуслугами, можно поставить машину на учет непосредственно в ГАИ без особых проблем. Беда только в том, что ждать придется минимум две недели — записаться на более раннее время не получится ни при каких условиях. А вот в МФЦ вам предложат приехать буквально на следующий день. Час приема, правда, будет, скорее всего, не очень удобен, но тем не менее. А если выкраивать под свой личный график — то больше пяти-семи дней ждать все-равно не придется.
Разница чувствуется и в подходе двух структур к экономии личного времени граждан. В офисах ГИБДД на все про все уйдет никак не меньше часа, а в среднем нужно закладываться на полтора часа беготни и ожиданий. Основная сложность с предъявлением т/с на осмотр криминалистам — площадки под это дело расположены, как правило, не очень удобно, там своя очередь и из тех, кто идет через госуслуги, и из тех, кто по гаишной записи, и из тех, кто «по блату», разумеется… Ну и на чисто механические действия по оформлению документов у гайцов уходит почему-то больше времени, чем у специалистов МФЦ. У последних же все происходит следующим образом.
Начать с того, что, в отличие от ГИБДД, у МФЦ нет проблем с парковками машин, приехваших ставится на учет. Например, у МФЦ, что базируется в ТРЦ «Афимолл», от парковки то кабинетов поднимаешься на лифте всего пару минут. Парковочных мест много, въезд на парковку для записавшихся на прием — бесплатный (пускают по списку). Прямо тут же располагаются госинспектор и криминалист. Припарковавшись, надо со всеми документами подняться на первый этаж и подойти к администратору «Моих документов» — сообщить, что прибыл по записи. В указанное время вызывают к соответствующему окошку и начинается оформление (не забудьте паспорт, ПТС, договор купли-продажи, полис ОСАГО).
У вашего корреспондента, побывавшего здесь на днях, процедура началась в 10.15. Первичное заполнение документов специалистами заняло 10 минут, 3 из которых бегал за страховкой, которую умудрилсяоставить в бардачке. Осмотр — еще 10 минут, причем 3 из них — на оплату пошлины. На самой площадке осмотра очень все четко, без намека на очередь, и вежливо. А блондинкам, как я обратил внимание, служивые даже помогают открыть капот, отвинтить номера. А вот дальше начались «проволочки». Вернувшись от гаишников в «Мои документы» выяснил, что на оформление финальных бумаг электронной очереди нет — вызывают по фамилиям. Эта «накладка» стоила мне 10-и минут ожидания. Но затем на окончательную проверку всех документов, печать СТС и выдачу новых номерных знаков у сотрудников Центра ушло всего 10 минут. В итоге за 40 минут машина поставлена на учет. Если прибавить время на парковку и выезд — около часа.
И остается только сожалеть, что в Москве регистрационными действиями с машинами занимаются пока только два флагманских МФЦ: упомянутый в этой публикации на Пресненской набережной, д. 2 и на Новоясеневском проспекте. д. 1 (ТЦ «Спектр»). Однако не стоит сомневаться, что со временем возможность ставить на учет автомобили получат все МФЦ, после чего целесообразность существования ГИБДД в ее нынешнем виде окажется под еще большим вопросом.