Почему ставить машину на учет лучше в МФЦ, а не в ГИБДД

И особенно ярко это видно именно на регистрационных операциях. Да, сегодня, воспользовавшись уже упомянутыми госуслугами, можно поставить машину на учет непосредственно в ГАИ без особых проблем. Беда только в том, что ждать придется минимум две недели — записаться на более раннее время не получится ни при каких условиях. А вот в МФЦ вам предложат приехать буквально на следующий день. Час приема, правда, будет, скорее всего, не очень удобен, но тем не менее. А если выкраивать под свой личный график — то больше пяти-семи дней ждать все-равно не придется.

Разница чувствуется и в подходе двух структур к экономии личного времени граждан. В офисах ГИБДД на все про все уйдет никак не меньше часа, а в среднем нужно закладываться на полтора часа беготни и ожиданий. Основная сложность с предъявлением т/с на осмотр криминалистам — площадки под это дело расположены, как правило, не очень удобно, там своя очередь и из тех, кто идет через госуслуги, и из тех, кто по гаишной записи, и из тех, кто «по блату», разумеется… Ну и на чисто механические действия по оформлению документов у гайцов уходит почему-то больше времени, чем у специалистов МФЦ. У последних же все происходит следующим образом.