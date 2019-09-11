Дебютировал новый внедорожник от Audi

Прототип Audi AI:TRAIL quattro дает представление о том, как немецкий автостроитель видит внедорожники будущего. В длину новинка достигает 4150 мм при ширине в 2150 мм. В высоту авто с дорожным просветом в 340 мм доходит до 1670 мм. Разработчики укомплектовали концепткар большими 22-дюймовыми колесами c автоматическим контролем давления в шинах.

В движение AI:TRAIL приводит силовая установка, состоящая из четырех электромоторов, каждый из которых передает тягу на одно колесо, и емкостной литий-ионной батареи. Суммарно движки выдают до 320 кВт (435 л. с.) мощности и 1000 Нм максимального крутящего момента. Полной зарядки аккумулятора хватает на 400—500 км езды по обычным дорогам или на 250 км — по бездорожью.

Внешность концептуального «проходимца» нельзя назвать заурядной: открытые колеса, огромная площадь остекления, необычные фары и фонари, работающие как для освещения дороги, так и в качестве подсветки в салоне.