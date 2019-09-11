Дебютировал новый внедорожник от Audi

На Франкфуртский автосалон ингольштадцы привезли сразу четыре «зеленых» концепткара: с тремя из них публика уже успела познакомиться ранее, а четвертый — представлен впервые. Встречайте: внедорожник Audi AI:TRAIL quattro с огромными колесами, четырьмя электромоторами и автопилотом.
Прототип Audi AI:TRAIL quattro дает представление о том, как немецкий автостроитель видит внедорожники будущего. В длину новинка достигает 4150 мм при ширине в 2150 мм. В высоту авто с дорожным просветом в 340 мм доходит до 1670 мм. Разработчики укомплектовали концепткар большими 22-дюймовыми колесами c автоматическим контролем давления в шинах.
В движение AI:TRAIL приводит силовая установка, состоящая из четырех электромоторов, каждый из которых передает тягу на одно колесо, и емкостной литий-ионной батареи. Суммарно движки выдают до 320 кВт (435 л. с.) мощности и 1000 Нм максимального крутящего момента. Полной зарядки аккумулятора хватает на 400—500 км езды по обычным дорогам или на 250 км — по бездорожью.
Внешность концептуального «проходимца» нельзя назвать заурядной: открытые колеса, огромная площадь остекления, необычные фары и фонари, работающие как для освещения дороги, так и в качестве подсветки в салоне.
Кроме того, имеются еще и пять безлопастных дронов со светодиодными элементами, выполняющими роль ближнего и дальнего света. Крепятся они на рейлинги или непосредственно на саму крышу, а энергию получают от индуктивных зарядок.
Четырехместный «вездеход» оснащен автопилотом четвертого уровня, когда управление автомобиля не требует вмешательства со стороны водителя, но лишь на дорогах, оснащенных необходимой инфраструктурой с разметкой и знаками.
Стоит добавить, что Audi AI:TRAIL quattro — завершающий проект в квартете последних электрических прототипов бренда с четырьмя кольцами. Первым стал Audi Aicon, представленный ровно два года назад, затем в 2018 году в Пеббл-Бич дебютировал гоночный болид Audi PB18 e-tron, сменивший название на AI:RACE, а минувшей весной на Шанхайском автосалоне презентовали Audi AI:ME. Так что во Франкфурте концептуальная четверка предстала в полном составе.