Volkswagen Touareg получит мощную версию с литерой R

В конце мая в Европе появилась самая мощная версия Volkswagen Touareg c 421-сильной V-образной «восьмеркой» от Audi SQ7 TDI семейства EA898. Дизель позволяет внедорожнику разменивать первую «сотню» за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электронным «ошейником» на 250 км/ч.

Немцы на этом не остановились и решили вывести на рынок еще одну мощную версию — Volkswagen Touareg R. Скорее всего, у машины будет гибридная силовая установка на основе наддувного 2-литрового бензинового агрегата, которую сейчас продают в Китае. Ее мощность — 367 л. с, но в версии R отдачу увеличат до 400 л. с.

Сроки появления Volkswagen Touareg R пока не называются. Полагаем, что это произойдет не раньше 2021 года.

Напомним, что в истории Volkswagen Touareg уже была «заряженная» R-версия. Автомобиль первого поколения Touareg R50 выпускали с 2007 по 2010 год. Под его капотом работал наддувный дизель отдачей 351 л. с. Был и вариант с бензиновым W12 мощностью 450 л. с. И хотя буквы R его лишили, по разгону до «сотни» он оказался быстрее дизельного R50: 5,9 с против 6,7 с. соответственно.

Что касается гибридного Touareg R, думаем его в Россиию не привезут. Поскольку гибриды у нас не слишком жалуют. Скорее, в салонах мы увидим дизельную Audi SQ7 TDI. Раз в Европе дизели начали «гнобить», почему бы немцам не представить люксовый внедорожник на нашем рынке.