Volvo поднимает цены на все свои модели в России

Компания Volvo поднимет цены на все свои модели с 1 января 2020 года, прибавив в среднем по 1,1%. При этом в компании не исключают, что машины подорожают и еще сильнее.

«Мы надеемся, что слухи об увеличении утилизационного сбора в новом году так и останутся слухами, — прокомментировал ситуацию коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов. — В противном случае, нам придётся дополнительно увеличить цены».

Но это коснется только автомобилей, а прайсы на опциональное оборудование и доппакеты останутся нетронутыми.

Если говорить о подорожании более конкретно, то в зависимости от модели покупателям придется доплатить от 45 000 до 80 000 рублей. Меньше всего повезло тем, кто нацелился на покупку кроссовера Volvo XC60 с дизелями мощностью 190 или 235 л. с.

Напомним, что в октябре наши соотечественники приобрели 844 шведских авто, увеличив сбыт на 15,9% относительно прошлого года. Наиболее популярным стал XC60, разошедшийся тиражом в 303 экземпляра (+69,3%). За ним следуют XC40 с результатом в 245 единиц (+26,9%) и флагманский XC90 — за него рублем проголосовали 168 покупателей (-25%).