Как резко улучшить динамику машины без тюнинга мотора

Оценивая поведение своей «тачки», следует осознавать: каждый автомобиль — это некий компромисс из потребительских качеств, рассчитанных на некоего среднестатистического пользователя, созданный с учетом снижения себестоимости и отчаянного желания снизить расход топлива в угоду экологическому лобби.

Кроме того, в процессе эксплуатации, в электронных «мозгах», которыми напичканы все более-менее современные авто, накапливаются ошибки. Датчики и исполнительные механизмы агрегатов изнашиваются, их характеристики незаметно «уплывают» в ту или иную сторону даже не от эталонных, а от тех параметров, которые имели место когда машина только-только выехала из сборочного цеха.

Большинство автовладельцев смиряется и терпит, а другие «копают» тему и, как правило, приходят к выводу, что заметно подправить характер своего авто можно без глубокого тюнинга мотора.