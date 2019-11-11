Как резко улучшить динамику машины без тюнинга мотора

Оценивая поведение своей «тачки», следует осознавать: каждый автомобиль — это некий компромисс из потребительских качеств, рассчитанных на некоего среднестатистического пользователя, созданный с учетом снижения себестоимости и отчаянного желания снизить расход топлива в угоду экологическому лобби.
Кроме того, в процессе эксплуатации, в электронных «мозгах», которыми напичканы все более-менее современные авто, накапливаются ошибки. Датчики и исполнительные механизмы агрегатов изнашиваются, их характеристики незаметно «уплывают» в ту или иную сторону даже не от эталонных, а от тех параметров, которые имели место когда машина только-только выехала из сборочного цеха.
Большинство автовладельцев смиряется и терпит, а другие «копают» тему и, как правило, приходят к выводу, что заметно подправить характер своего авто можно без глубокого тюнинга мотора.
Порой достаточно бывает «перепрошить коробку», — так в обиходе называют перепрограммирование блока управления АКП. Причем касается это не только классических гидротрансформаторных КП, но и «роботов», а порой и «вариаторов» тоже. В зависимости от запросов автовладельцев, различают несколько видов «перепрошивки».
Первый нацелен на улучшение динамических показателей машины. Установка нового ПО убирает ограничения в работе КП, вызванные борьбой автопроизводителей за экологию. Кроме этого, программа заставляет «автомат» переключат передачу вверх при разгоне только на повышенных оборотах мотора. Экология и топливная экономичность, конечно, страдают, зато машина начинает разгоняться более-менее адекватно реальному расходу топлива.
Кого-то из хозяев машин с «автоматом» раздражает отнюдь не заторможенный разгон, а характерно высокий расход топлива. Тут требуется другой тип «перепрошивки автомата». С установкой ПО такого рода КП начинает переключаться на повышенную передачу гораздо раньше. Динамика машины заметно падает, но зато экономия топлива, по словам установщиков, может достичь 15%.
Еще один вид перепрограммирования «мозгов» КП призван сделать ее работу более плавной. В особенности это касается роботизированных трансмиссий. Но и у обычных «автоматов» порой встречается манера с рывком-ударом менять передачи, дергать машину в заторе из-за частого переключения между 1-ой и 2-ой скоростями. Установка нового алгоритма сглаживает подобные «пинки», благотворно сказываясь не только на комфорте водителя и пассажиров, но и на долговечности КП.
В заключение следует сказать пару слов о стоимости перепрограммирования блока управления трансмиссии. Цены на подобные услуги варьируются от 1500 рублей до 8 000—10 000 рублей — в зависимости от модели машины, вида перепрограммирования, а также коммерческих аппетитов конкретного умельца-перепрошивальщика или специализированной СТО.