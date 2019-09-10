В 2020 году новые машины резко подорожают

Фото: АвтоВзгляд
Чтобы компенсировать снижение ввозных пошлин, как того требуют правила ВТО, российское правительство намерено повысить утилизационный сбор на все новые автомобили, продаваемые на нашем рынке.
Алексей Батушенко

Россия, выполняя свои обязательства перед Всемирной торговой организацией, снизила таможенные пошлины на ввоз автомобилей до 15%! При вступлении в это международное объединение этот таможенный барьер, напомним, находился на уровне 25%! Но означает ли это, что теперь подешевеют ввозимые в страну новые автомобили и можно будет опять гонять из Европы подержанные?

Увы… На самом деле радоваться тут совершенно нечему, поскольку снижение пошлин приведет, как это уже неоднократно проверено на практике, к… повышению цен абсолютно на все новые машины. Даже на модели АВТОВАЗ, которые уж никак нельзя назвать импортными.

А все потому, что российские власти, в неусыпной заботе о благе электората, делают все, чтобы граждане не могли купить недорогую, но качественную иномарку и одновременно вынуждают иностранные автоконцерны организовывать производство своих авто на российской территории.

Просто таможенные пошлин фактически преобразовали в другой платеж — так называемый утилизационный сбор. Базовая ставка этого сбора установлена на уровне 20 000 рублей на машину. В зависимости от рабочего объема двигателя конкретного авто она умножается на установленный правительством коэффициент и — вуалая, получается сумма утилизационного платежа.

Поначалу он распространялся только на ввозимые в нашу страну автомобили, но позже его распространили вообще на все продаваемые у нас машины, хотя доля импортных транспортных средств на нашем рынке не превышает сейчас примерно 15%.

Чтобы ощутить что это такое, но не закопаться в цифрах и таблицах, рассмотрим утилизационный сбор применительно к самой распространенной категории новых легковушек — с двигателями рабочим объемом 1—2 литра.

Как только мы вступили в ВТО и пошлина на ввоз снизилась до 25%, коэффициент, о котором упоминалось выше, был установлен на уровне 1,34. Умножаем его на 20 000 рублей и получаем существовавший тогда утилизационный платеж для такого авто С тех пор таможенная ставка на машины понижалась несколько раз: до 23% — в 2016-м, до 20% — в 2017-м, затем до 17% — в 2018-м и вот до нынешних 15%.

Параллельно рос коэффициент утилизационного сбора: с изначального 1,34 до до нынешнего 4,2 для машин с двигателями объемом 1—2 литра. Для более объемных моторов он, как вы понимаете, еще выше.

Соответственно, утильплатеж для всех(!) новых машин на российском рынке вырос с 2012-го года вырос более чем в три раза. И этот оброк все автопроизводители, разумеется, переложили на плечи покупателей машин. Подчеркиваем — покупателей всех машин, а не только импортируемых.

По разным оценкам, каждое увеличение утилизационного сбора повышает средние российские цены на новые легковушки на 2—4%. И после нынешнего снижения пошлин нас однозначно ждет точно такая же история. Минпромторг уже подготовил для утверждения правительством документацию для очередного повышения утилизационного сбора с 1 января 2020 года.

При предыдущем снижении пошлин до 17% утилизационный сбор вырос в случае рассматриваемых нами легковушек примерно на 85%. Сейчас, при уменьшении пошлин до 15%, можно ожидать аналогичного взвинчивания утильсбора. Эксперты рынка говорят о 80—110% роста.

Мы же поверим в добрую волю государства и прямо экстраполируем соотношение прошлого повышения на ожидающееся с Нового Года. Получим рост на уровне 56—57% от нынешнего, коэффициент для рассматриваемой нами категории авто может оказаться в пределах 6,4—7.

То есть, при покупке машины с мотором объемом скромнее 2-х литров, после 1 января 2020 года придется переплатить не менее 120 000 рублей. Отличный новогодний подарок дорогим россиянам от не менее дорогого правительства.

Он особенно ценен в условиях продолжающегося весь текущий год падения отечественного авторынка, вызванного сокращением реальных доходов граждан.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, автозаводы, бюджетные авто
10 сентября 2019
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