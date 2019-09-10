В 2020 году новые машины резко подорожают

Россия, выполняя свои обязательства перед Всемирной торговой организацией, снизила таможенные пошлины на ввоз автомобилей до 15%! При вступлении в это международное объединение этот таможенный барьер, напомним, находился на уровне 25%! Но означает ли это, что теперь подешевеют ввозимые в страну новые автомобили и можно будет опять гонять из Европы подержанные?

Увы… На самом деле радоваться тут совершенно нечему, поскольку снижение пошлин приведет, как это уже неоднократно проверено на практике, к… повышению цен абсолютно на все новые машины. Даже на модели АВТОВАЗ, которые уж никак нельзя назвать импортными.

А все потому, что российские власти, в неусыпной заботе о благе электората, делают все, чтобы граждане не могли купить недорогую, но качественную иномарку и одновременно вынуждают иностранные автоконцерны организовывать производство своих авто на российской территории.

Просто таможенные пошлин фактически преобразовали в другой платеж — так называемый утилизационный сбор. Базовая ставка этого сбора установлена на уровне 20 000 рублей на машину. В зависимости от рабочего объема двигателя конкретного авто она умножается на установленный правительством коэффициент и — вуалая, получается сумма утилизационного платежа.