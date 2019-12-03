Cadillac Escalade подешевел на 1 000 000 рублей

До Нового года прайс на большой внедорожник Cadillac Escalade «похудел» сразу на 1 000 000 рублей. А кроссовер ХТ5 обойдется дешевле на 500 000. Причем никуда не делась кредитная программа со ставкой в 4% годовых.

Отметим, что при покупке американского премиума в «нагрузку» дается пакет услуг, включающий не только помощь на дорогах России и Европы, а также поддержку при бронировании, к примеру, ресторанов или в организации мероприятий.

Приобретение культового Chevrolet Tahoe стало выгоднее на 800 000 рублей. К скидке добавился еще и комплект зимней резины. А покупка семиместного кроссовера Traverse сэкономит до 400 000.

Кстати, вскоре нашим соотечественникам будут доступны и бюджетные автомобили Chevrolet. Ходят слухи, что линейку пополнят два паркетника: Chevrolet Tracker и Captiva. Вот только не совсем понятно, под каким брендом они станут продаваться.