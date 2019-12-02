Трасса М11 «Нева» забуксовала в «Нарве»

Проблемы возникают уже на выезде из Северной столице на так называемом Лиговском путепроводе. Место и ранее было «пробочным», а уж после того, как путепровод стали расширять — движение здесь просто встало. Но мало того! Подрядчик, ведущий реконструкцию, не справился с задачей и, грубо говоря, слился, что еще больше осложнило транспортную ситуацию. Но хотя работы прекратили вести еще минувшей весной, власти города не сильно заморачивались в поисках нового исполнителя.

И только сейчас, как сообщает ресурс rostender.info, дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга объявила тендер по выбору подрядчика, который и завершит реконструкцию Лиговского путепровода. Стоимость проекта — 3 млрд. 893 млн. рублей из городского бюджета. За эти деньги новому подрядчику предстоит выполнить рабочую документацию и довести до конца начатые работы.

Но беда в том, что, как рассказали порталу «АвтоВзгляду» осведомленные источники, в регионе нет достаточно мощных структур, готовых завершить «долгострой», а «чужих» гордые ленинградцы видеть не хотят. Так, несколько лет назад они отказали в возведении аналогичного объекта крупной московской фирме. С другой стороны, и отступать петербуржцам некуда — объект должен вступить в строй в октябре 2021 года.