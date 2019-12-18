Непрекращающийся рост цен на KIA Sportage только привлекает россиян к модели

Эксперты авторынка составили график изменения цен на KIA Sportage, начиная с декабря 2017 года. Тогда паркетник в младшей комплектации Classic с бензиновым 150-сильным мотором объемом 2 л, сочетающимся в «механикой», оценивался в 1 269 900 рублей.

Наибольшие скачки аналитики сайта «Цена Авто» фиксировали каждый январь, когда начинались продажи авто свежей сборки, а также после повышения НДС. Кроме того, Sportage сильно подорожал, обновившись в конце осени 2018 года. Сегодня прейскурант начинается от 1 389 900 рублей. То есть разница между актуальной стоимостью и ценой двухгодичной давности — 120 000 рублей.

Напомним, KIA Sportage занял 12 место в рейтинге продаж за январь-ноябрь этого года, разлетевшись тиражом в 31 111 экземпляров. «Корейцу» удалось обогнать бюджетнейший из внедорожников, представленных в нашей стране, — LADA 4x4 (29 244 авто, 14 строчка хит-парада), а также Toyota RAV4 (25 663 машины, 17 место).