Первый тест-драйв нового KIA Sportage: на пике формы

KIA Sportage — автомобиль в нашей стране хорошо известный и достаточно популярный. В сегменте компактных кроссоверов эта модель занимает 42% российского рынка и делает 15% всех продаж корейской компании, занимая таким образом третью позицию после бестселлера Rio и неплохо поднявшегося Ceed. И вот, не желая, как минимум, терять позиции, а как максимум — усилить их, KIA обновила машину.
Рестайлинг, или, если угодно, фейслифтинг, по давно устоявшейся в мировом автопроме традиции коснулся стандартного набора: чуть изменилась передняя и задняя диодная оптика, бамперы, решетка радиатора и некоторые хромированные элементы. В салоне появились новая окантовка воздуховодов и более продвинутая мультимедийка. Ну а в комплектации GT-Line внешний хром вообще «почернел», прострочка в салоне стала ярко-алой, пухлый трехспицевый руль «подрезан» снизу на спортивный манер, а ажурные литые колесные диски на 19 дюймов получили новый дизайн.
Но самое главное изменение в Sportage — новый для модели 2,4-литровый 184-сильный бензиновый двигатель, прежде доступный лишь на более старших моделях Optima и Sorento, а также для рынка США.
Дело в том, что попытка внедрить европейский 1,6-литровый турбомотор, агрегатированный с «роботом» не увенчалась большим успехом — дорогой в производстве и капризный турбодвижок не пришелся по душе российским поклонникам модели. У нас любят неприхотливые атмосферники, и чтобы объемом побольше. И вот это случилось, причем тсиловой агрегат отлично прижился на новом Sportage в альянсе с классическим гидротрансформаторным 6-ступенчатым старым добрым и проверенным временем «автоматом».
Автомобиль с этим силовым агрегатом доступен уже в средней комплектации. Ну, а совсем для гурманов есть еще замечательный 2-литровый турбодизель с отличным крутящим моментом в 400 Нм. Правда, дизель доступен лишь для самой топовой версии, так что желающим стать обладателем Sportage на тяжелом топливе придется раскошелиться, ибо дизельный брат-близнец Hyundai Tucson обойдется почти на 400 000 рублей дешевле.
На трассе 2,4-литровый бензиновый Sportage ведет себя отлично — машина прекрасно держит дорогу, нет ни намека на валкость или расхлябанность, мотор хорошо тянет во всех диапазонах, а «баранка» налита приятной тяжестью. Порадовали и тормоза — усилия почти не требуется, но в то же время они очень предсказуемы. Салон машины приятен и уютен, все клавиши находятся на своих местах и разобраться в них не составляет никакого труда.
При резком нажатии на педаль газа эстетов может слегка напрячь излишний шум от работы мотора на повышенных оборотах, однако при традиционной езде шумоизоляция Sportage вне вызывает ни малейших нареканий. При всем при этом, средний расход топлива 2,4-литрового движка составляет 8,6 литра на «сотню», что можно смело считать достойным результатом.
Но еще больше порадовал 185-сильный турбодизель CRDi — подхват с любых оборотов и динамика разгона здесь еще больше впечатляющая, чему также в немалой степени способствует новая 8-ступенчатая трансмиссия. При этом, в довольно динамичном режиме «Sport» дизельный KIA «ест» чуть больше 7 литров солярки на 100 км пути.
Разумеется, в дорогих версиях новый KIA Sportage буквально напичкан электроникой. Тут вам и система удержания в полосе, и система контроля периметра при выезде с парковки, и система контроля слепых зон и распознавание дорожных знаков,. Разумеется, ашина поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Ну, а про стандартных и уже привычных электронных помощников и упоминать как-то неловко — для своего класса Sportage буквально нафарширован более, чем.
В зависимости от варианта оснащения, стоимость корейского SUV составляет от 1 329 900 до 2 244 900 рубликов. Тем не менее, самой продаваемой версией KIA Sportage остается так называемая «редняя’комплектация 'Luxe» с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором, 6-ступенчатым «автоматом», полным приводом и практичными 17-дюймовыми колесными дисками. К слову, стоит такая машина 1,6—1,8 млн. рублей в зависимости от набора опций.