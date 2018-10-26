Первый тест-драйв нового KIA Sportage: на пике формы

Рестайлинг, или, если угодно, фейслифтинг, по давно устоявшейся в мировом автопроме традиции коснулся стандартного набора: чуть изменилась передняя и задняя диодная оптика, бамперы, решетка радиатора и некоторые хромированные элементы. В салоне появились новая окантовка воздуховодов и более продвинутая мультимедийка. Ну а в комплектации GT-Line внешний хром вообще «почернел», прострочка в салоне стала ярко-алой, пухлый трехспицевый руль «подрезан» снизу на спортивный манер, а ажурные литые колесные диски на 19 дюймов получили новый дизайн.

Но самое главное изменение в Sportage — новый для модели 2,4-литровый 184-сильный бензиновый двигатель, прежде доступный лишь на более старших моделях Optima и Sorento, а также для рынка США.