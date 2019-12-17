В России стартуют продажи нового бюджетного кроссовера Changan CS55

Стоит отметить, что бюджетный Changan CS55 обладает весьма небюджетными опциями. Тут вам и умный помощник при движении на склоне, и круиз-контроль, и электронный стояночный тормоз, и двухзонный климат, а также бесключевой доступ в салон и функция запуска мотора кнопкой.
Разумеется, «кожа-рожа», современная мультьимедиа, куча USB-слотов, аудиосистема с шестью динамиками, электропривод пятой двери, подогревы всего и вся.
Дизайн заслуживает отдельного внимания. Да, китайцы, наконец, смогли уйти от копирования идей чужих автостроителей. Новый кроссовер выглядит не только самобытно, но и довольно эффектно. На выбор — четыре комплектации и шесть цветов кузова.
Что же до агрегатов, то перемещать всадников в пространстве Changan CS55 будет благодаря 143-сильному движку с наддувом. Коробка передач — на выбор — шестискоростной «автомат» от Aisin или механическая «шестиступка».
Вот только на откровенное бездорожье автомобилю лучше не соваться — привод кроссоверу достался исключительно передний. Впрочем, типичную для наших широт грунтовку «китаец» наверняка осилит без особых проблем.
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» глава российского офиса Changan Сунь Цзедзюнь, 97% комплектующих всегда найдется в наличии на большом подмосковном складе марки. Поэтому в теории никаких сложностей с обслуживанием китайского кроссовера у потребителей не возникнет.