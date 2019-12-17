В России стартуют продажи нового бюджетного кроссовера Changan CS55

Стоит отметить, что бюджетный Changan CS55 обладает весьма небюджетными опциями. Тут вам и умный помощник при движении на склоне, и круиз-контроль, и электронный стояночный тормоз, и двухзонный климат, а также бесключевой доступ в салон и функция запуска мотора кнопкой.

Разумеется, «кожа-рожа», современная мультьимедиа, куча USB-слотов, аудиосистема с шестью динамиками, электропривод пятой двери, подогревы всего и вся.