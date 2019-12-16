АВТОВАЗ объявил о начале производства обновленной LADA 4x4

После рестайлинга LADA 4x4 обзавелась новым блоком управления климатической установки с тремя шайбами регулировки. По иному выглядят и центральные воздуховоды. «Бардачок» стал вместительнее, а на центральной консоли расположились две розетки на 12V и удобные подстаканники.

«Приборка» поменяла комбинацию и получила белую подсветку. Кресла щеголяют усиленной боковой поддержкой, а задний диван — двумя подголовниками. Еще будущих владельцев авто обрадовали новой потолочной обивкой и плафоном над центральным зеркалом и доработанными механизмами складывания передних кресел.