АВТОВАЗ объявил о начале производства обновленной LADA 4x4

После рестайлинга LADA 4x4 обзавелась новым блоком управления климатической установки с тремя шайбами регулировки. По иному выглядят и центральные воздуховоды. «Бардачок» стал вместительнее, а на центральной консоли расположились две розетки на 12V и удобные подстаканники.
«Приборка» поменяла комбинацию и получила белую подсветку. Кресла щеголяют усиленной боковой поддержкой, а задний диван — двумя подголовниками. Еще будущих владельцев авто обрадовали новой потолочной обивкой и плафоном над центральным зеркалом и доработанными механизмами складывания передних кресел.
Так же разработчики обращают особое внимание на усовершенствованную шумоизоляцию салона и новые опоры двигателя, снизившие уровень вибраций. Изменения в интерьере получили все LADA 4x4 по умолчанию, а вот «противотуманками» в бамперах могут похвастать лишь «вездеходы» в версии Urban.
О сроках появления изрядно посвежевшего 4x4, также как о его ценах и комплектациях, автостроитель объявит позднее. Напомним, под капотом бюджетного «проходимца» скрывается 1,7-литровая «четверка» мощностью 83 л. с., работающая вкупе с пятискоростной «механикой». Ценник сегодня стартует от 523 900 рублей.