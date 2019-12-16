АВТОВАЗ объявил о начале производства обновленной LADA 4x4

Фото: LADA
Слухи о том, что модернизированный внедорожник LADA 4x4 встал на конвейер просочились в российские СМИ еще в конце ноября. Теперь же АВТОВАЗ официально подтвердил старт производства модели, пережившей обновление.

После рестайлинга LADA 4x4 обзавелась новым блоком управления климатической установки с тремя шайбами регулировки. По иному выглядят и центральные воздуховоды. «Бардачок» стал вместительнее, а на центральной консоли расположились две розетки на 12V и удобные подстаканники.

«Приборка» поменяла комбинацию и получила белую подсветку. Кресла щеголяют усиленной боковой поддержкой, а задний диван — двумя подголовниками. Еще будущих владельцев авто обрадовали новой потолочной обивкой и плафоном над центральным зеркалом и доработанными механизмами складывания передних кресел.

Так же разработчики обращают особое внимание на усовершенствованную шумоизоляцию салона и новые опоры двигателя, снизившие уровень вибраций. Изменения в интерьере получили все LADA 4x4 по умолчанию, а вот «противотуманками» в бамперах могут похвастать лишь «вездеходы» в версии Urban.

О сроках появления изрядно посвежевшего 4x4, также как о его ценах и комплектациях, автостроитель объявит позднее. Напомним, под капотом бюджетного «проходимца» скрывается 1,7-литровая «четверка» мощностью 83 л. с., работающая вкупе с пятискоростной «механикой». Ценник сегодня стартует от 523 900 рублей.

бензин, АВТОВАЗ, Тольятти, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, бездорожье, запчасти, комплектующие
16 декабря 2019
1358