Какие автомобили подорожали в России в феврале

Так, кроссовер Honda CR-V стал дороже на 23 000—28 000 рублей в зависимости от комплектации. Шведский премиальный бренд нарастил ценник на все свои кроссоверы и универсал повышенной проходимости Volvo V90 Cross Country сразу на 50 000 «целковых». Еще один премиальный бренд, но уже из Японии, переоценил продуктовую линейку почти полностью — седан Infiniti Q50, купе Q60, а также кроссоверы QX50 и QX60, добавив от 76 000 до 805 000 рублей. У Mercedes-Benz на 270 000 «деревянных» подорожало купе AMG GT R, а также внедорожники G-класса — на 370 000—660 000 рублей.

В гонку подорожания включились, кстати, и бюджетные автомобили. Речь идет о хетчбэках Datsun mi-DO 2020 года сборки, чья стоимость выросла на 2000—19 000 рублей. Стоит отметить, что прошлогодние «пятидверки» в некоторых комплектациях стали дешевле, уступив от 1000 до 4000 рублей.