BMW третий раз за год поднимает цены на автомобили в России

На этот раз в цене прибавила большая часть автомобилей BMW, представленных в России. Минимальный прирост к прайсу в 10 000 рублей получили «заряженные» кроссоверы BMW X3 М и X4 M. Отныне их покупка выльется в 6 690 000 и 6 820 000 рублей соответственно. Дальше — больше.

Седаны 3-й серии подорожали на 50 000, 5-й серии — на 90 000 «целковых». За «пятерку» в М-версии придется выложить на 40 000 рублей больше. «Семерка» обойдется на 170 000 — 360 000 рублей дороже в зависимости от комплектации.

Цены на BMW 8-й серии в кузове купе и кабриолет, а также на «четырехдверку» подскочили на 180 000. А на модель с M-пакетом — на 390 000 рублей. Кроме того, 120 000 «деревянных» прикрутили к ценнику BMW M4 Coupe.

Под прибавку до 320 000 рублей попали почти все кроссоверы, кроме BMW X1 и X2. Их прейскуранты остались нетронутыми. Кстати, гибридные купе и родстер i8, представленные в том числе и в России, немцы планируют снять с производства. Последний экземпляр сойдет с конвейера 7 апреля 2020 года.