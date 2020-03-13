5 новых автомобилей дешевле 1 000 000 рублей, лучше всего подходящих для поездок на дачу и шашлыки

LADA Vesta SW Cross

«Сарай» повышенной проходимости LADA Vesta SW Cross на рынок вышел осенью 2017 года. Но автомобиль не слишком популярен у нашего брата в кузове универсал, и еще не успел примелькаться на дорогах. Так что эта «Лада» подойдет для счастливых обладателей дачных участков, предпочитающих выделяться из толпы.

Скажем прямо, Vesta SW Cross — не самое бюджетное авто из выбранной пятерки. Гораздо дешевле обойдется «вазовский» внедорожник LADA 4x4. Но, как бы странно ни звучало, у универсала заявленный дорожный просвет больше, нежели у того же «проходимца» — 203 мм против 200 мм. Правда, привод — только на передние колеса.

Выигрывает он и по объему багажного отделения — 480 л или 825 л, в зависимости от того, сложен ли второй ряд кресел. В ассортименте авто имеется 1,6-литровый мотор мощностью 106 л. с., а также 122-сильный объемом 1,8 л. Оба агрегатированы с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, есть движок на 113 «лошадей», работающий в паре с вариатором.

Ценник стартует от 813 900 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с младшим двигателем и вполне приличным списком оснащения. В него входят два фронтальных эйрбега, «противотуманки», боковые зеркала и стеклоподъемники с электроприводом, комбинированная обивка салона, кондиционер и задние парктроники.