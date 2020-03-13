5 новых автомобилей дешевле 1 000 000 рублей, лучше всего подходящих для поездок на дачу и шашлыки

В текущих российских экономических и дорожных реалиях покупка нового автомобиля превращается в настоящую головоломку. В условиях падающего, словно срубленное дерево, рубля, а также весенних загородных дорог, размытых дождями, взгляд автомобилиста направляется на недорогую, но вместительную и проходимую машину.
Ведь нужно не только добраться до места, куда зачастую не проложен асфальт (а если и проложен, то он растаял вместе со снегом), а еще довести семью, ящики со всходами и сумки с дачным скарбом. В этом случае в авто важны объемистый салон, большой багажник, внушительный дорожный просвет и бюджетный ценник.
LADA Vesta SW Cross
«Сарай» повышенной проходимости LADA Vesta SW Cross на рынок вышел осенью 2017 года. Но автомобиль не слишком популярен у нашего брата в кузове универсал, и еще не успел примелькаться на дорогах. Так что эта «Лада» подойдет для счастливых обладателей дачных участков, предпочитающих выделяться из толпы.
Скажем прямо, Vesta SW Cross — не самое бюджетное авто из выбранной пятерки. Гораздо дешевле обойдется «вазовский» внедорожник LADA 4x4. Но, как бы странно ни звучало, у универсала заявленный дорожный просвет больше, нежели у того же «проходимца» — 203 мм против 200 мм. Правда, привод — только на передние колеса.
Выигрывает он и по объему багажного отделения — 480 л или 825 л, в зависимости от того, сложен ли второй ряд кресел. В ассортименте авто имеется 1,6-литровый мотор мощностью 106 л. с., а также 122-сильный объемом 1,8 л. Оба агрегатированы с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, есть движок на 113 «лошадей», работающий в паре с вариатором.
Ценник стартует от 813 900 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с младшим двигателем и вполне приличным списком оснащения. В него входят два фронтальных эйрбега, «противотуманки», боковые зеркала и стеклоподъемники с электроприводом, комбинированная обивка салона, кондиционер и задние парктроники.
LADA 4x4
Старожил нашего рынка — внедорожник LADA 4x4, чья история началась в далеком 1977 году — в середине января 2020 года пережил глубокое обновление (по меркам почти не изменившейся за полвека модели). «Проходимец» получил доработанные кресла, новую климатическую установку и перелицованную центральную панель, а также улучшенную шумоизоляцию и пониженный уровень вибраций.
На вооружении старой и вроде бы даже доброй «Нивы» имеется единственный мотор — 1,7-литровая бензиновая «четверка», выдающая 83 силы. Мотор трудится вкупе с пятискоростной МКП, полным приводом и «раздаткой». Клиренс авто, повторимся, дотягивает до 200 мм. В багажник «трехдверки» умещается от 265 л до 585 л поклажи. Удлиненный внедорожник порадует 420 л при разложенном втором ряде сидений и 780 л — при сложенном.
Кстати, 4x4 в нашем ТОП-5 — самый бюджетный вариант дачного авто. «Вездеход» в трехдверном кузове оценивается 553 900 рублей, а покупка пятидверного авто выльется в 596 900 «целковых». Если объем имеет значение, то преимущество во вместительности салона и багажного отделения вполне может затмить разницу в 43 000 рублей. Но если имеется насущная необходимость пробираться к родимому огороду по лесным буеракам, то предпочтительнее выбрать машину с укороченной базой.
Renault Duster
Еще один автомобиль, уместный для поездок за город — кроссовер Renault Duster, попадающий в десятку самых покупаемых в нашей стране автомобилей класса SUV. Правда популярность его начала падать. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошедшем феврале автомобиль разлетелся тиражом в 2043 экземпляра, что на 14,7% меньше показателей годичной давности.
Багажник иномарки с передним приводом вмещает 475 л (1636 л при сложенных спинках заднего дивана). Полноприводный «Дастер» сильно уступает в этом плане — лишь 408 л (1570 л). А также проигрывает по параметру у вышеупомянутой «вазовской» продукции. Зато клиренс «француза» несколько выше: 205 мм у авто с колесной формулой 4x2 и 210 мм у паркетника с приводом на все колеса.
Прайс на Duster вполне конкурентоспособный. Особенно сейчас, когда в продаже имеются авто 2019 года сборки. Их ценник начинается от 719 000 рублей. За более свежий автомобиль придется доплатить 22 000. В базе кроссовер оснащен бензиновым 1,6-литровым движком на 114 «лошадей» и пятискоростной «механикой», передающей тягу на передние колеса. На выбор есть еще 143-сильный агрегат, работающий как с МКП, так и с «автоматом», и дизель, развивающий до 109 л. с.
UAZ Patriot
Рамный внедорожник УАЗ «Патриот» из всей пятерки наиболее проходимый и вместительный, но и при этом самый дорогостоящий. Объему багажника можно позавидовать: 650 л — до шторки, 1130 л — до потолка с полноценно разложенным задним рядом, и 2415 л — со сложенными спинками сидений.
Дорожный просвет такой же, как и у полноприводного «Дастера» — 210 мм. Под капотом UAZ Patriot в базовой комплектации прячется мотор ЗМЗ-40906 мощностью 134,6 л. с., агрегатированный с пятискоростной «механикой», системой подключаемого полного привода и раздаточной коробкой с «понижайкой». Цена на такой «вездеход» 2019 года стартует от 819 900 рублей, за автомобиль текущего года придется выложить уже 835 000.
«Патриот», оснащенный новым движком ЗМЗ-409051 на 150 «лошадей» и той же МКП, оценивается уже в 840 900 «деревянных». А за «двухпедальную» машину нужно отдать ₽1 049 000.
Chevrolet Niva
Некогда американо-российский внедорожник, а теперь полностью перешедший под крыло АВТОВАЗа, Chevrolet Niva до конца 2020 года сменит шильдик в виде золотистого крестика на серебристую ладью и будет продаваться под брендом LADA.
Дорожный просвет бывшего «американца» приравнивается к 200 мм. А объем багажника — к 320 л (если сложить сиденья, то он увеличивается до 650 л). Авто приводится в движение безальтернативной 80-сильной бензиновой «четверкой» на 1,7 л, сочетающейся с механической коробкой передач о пяти скоростях, постоянным полным приводом и «раздаткой». Покупка «вездехода» облегчит карман на 670 000 рублей.