В России резко подорожали три модели Citroёn

Меньше остальных в цене прибавила «четырехдверка» Citroёn C4, подорожав на 50 000—70 000 рублей — в зависимости от комплектации. Отныне седан в базе, оснащенный 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л. с. и «механикой», обойдется в 1 049 900 рублей. Покупка авто в «максималке» со 150-сильным движком и АКП выльется в 1 496 000.

Прайс компактного кроссовер Citroёn C3 Aircross подскочил на 94 000 рублей. Так что модель в младшей версии теперь оценивается в 1 394 000. За эти деньги покупатель получает паркетник с бензиновым двигателем на 1,2 л, выдающим до 82 сил, и МКП. Модель с наиболее производительным мотором на 110 «лошадей» оценивается в ₽1 740 000.

Больше всех по карману потребителя ударило подорожание Citroёn C5 Aircross. К его цене автостроитель прикрутил от 74 000 до 100 000 рублей. Цена кроссовера, вооруженного 150-сильным бензиновым двигателем, начинается от 1 949 000 рублей. Авто в самой богатой комплектации с дизелем мощностью 180 «лошадей» можно купить за 2 495 000 «деревянных».

Напомним, C5 Aircross вышел на российский рынок в июне 2019 года в трех комплектациях — Live, Feel и Shine — с ассортиментом из двух вышеупомянутых моторов. Как писал портал «АвтоВзгляд», по умолчанию российский флагман комплектуется шестью подушками безопасности, датчиками дождя и света, парктрониками и цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма.