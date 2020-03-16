В России отзывают автомобили Peugeot и Citroёn из-за утечки топлива

Есть вероятность, что у 2704 фургонов и микроавтобусов Peugeot Traveller и Expert, а также 1542 автомобилей Citroen Jumpy и Spacetourer, проданных с ноября 2017 по ноябрь 2019 года, начнет вытекать горючее в месте крепления топливного насоса.

Французы приглашают владельцев бракованных авто в автосервисы для проверки и замены некондиционных гаек и уплотнений. Все запчасти и работы, связанные с проблемой, автостроитель предоставляет бесплатно.

Российские представители брендов оповестят хозяев авто о недостатке и пригласят на ремонт. Но, дабы не дожидаться официального сообщения, можно самостоятельно и более оперативно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв. Для этого необходимо заглянуть на сайт Росстандарта в раздел «Сервисы», где имеется система интерактивного поиска. Она по VIN находит сервисные акции, в которых участвовало авто.

Кстати, у коммерческих Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Jumpy и Spacetourer уже не в первый раз обнаруживаются проблемы с крепежом. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», марте 2019 года под отзыв попала вся четверка с ослабленными креплениями шаровых опор рычагов передней подвески.